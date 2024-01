Baldur's Gate 3 a remporté haut la main le titre de Jeu de l'Année 2023, et on comprend pourquoi. Le RPG propose une aventure époustouflante qui n'a laissé personne indifférent. Certains parlent même d'une révolution pour le genre. Le jeu est sorti sur plusieurs plateformes, y compris la PS5 et la Xbox Series, même si ce fut un peu tardif pour cette dernière. Le problème, c'est que la version disponible sur la console de Sony rencontre un gros problème technique. Heureusement, le studio a vite trouvé la solution pour s'en occuper.

Un gros bug touche la version PS5 de Baldur's Gate 3

Si vous possédez le jeu sur votre PS5, il est possible que vous ayez rencontré l'erreur 544. Lorsqu'elle apparaît, certains fichiers de sauvegarde deviennent invisibles. Et lorsqu'on a affaire à un bug qui impacte les sauvegardes, c'est plutôt coriace. Larian a donc réagit le plus vite possible dans le début de trouver un correctif adapté. Aujourd'hui, ça y est, un patch est disponible, mais il va falloir le télécharger vous-mêmes. Il y a quelques étapes à suivre, mais vous allez voir, ce n'est rien de bien méchant.

Il faut commencer par mettre à jour Baldur's Gate 3 de façon manuelle. Ensuite, vous devez vous rendre dans la section « Charger une partie » dans le menu principal. Une fois que ce sera fait, passez en revue vos anciennes sauvegardes qui sont devenues invisibles. À partir de là, il faut les supprimer, et lancer sa sauvegarde principale. Normalement, ça devrait l'évincer, et ce, pour de bon. Dans le cas contraire, Larian vous invite à envoyer un ticket à l'adresse de l'assistance client. En l'occurrence, quelques personnes ont l'air d'être concernés, et il ne faut donc pas hésiter à contacter l'entreprise, y compris sur les réseaux sociaux.

La Xbox Series n'est pas en reste

Malgré toutes les mises à jour du studio, on note que les versions consoles de Baldur's Gate 3 rencontrent quelques bugs fâcheux. La dernière fois, c'était l'édition Xbox qui a effrayé les joueurs. Pour cause, un certain problème technique mettait en péril les sauvegardes du jeu. C'est maintenant du passé, et on peut dire que ça en a soulagé plus d'un. En tout cas, on voit que le studio prend soin de son dernier-né, puisqu'il l'agrémente toujours d'updates diverses et variées.

En effet, on a récemment eu droit au hotfix 17, un petit patch pour Baldur's Gate 3, mais qui a tout de même eu son importance. Néanmoins, la firme ne va pas en rester là. Elle l'a déjà expliqué l'année dernière, mais des patchs, il y en aura encore. « Nous n'avons pas arrêté de mettre à jour le jeu. Nous allons continuer à le faire [...] Nous n'avons pas de plans spécifiques pour de nouvelles races pour le moment, mais nous ne disons pas non. ». Pour les fans, c'est une excellente nouvelle.