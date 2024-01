Ces derniers jours, des joueurs de Baldur's Gate 3 sur Xbox ont vécu une expérience dont ils seraient bien passés. Sans crier gare, Microsoft a procédé à plusieurs bannissements après que certains aient fait circuler des séquences un peu olé olé, pourtant permises par le jeu. Sauf que ces clips se sont heurtés à la nouvelle politique de modération mise en place par la firme de Redmond afin d'empêcher tout comportement toxique. Dans l'opération, certains ont écopé de plusieurs pénalités qui n'ont fait qu'augmenter allant jusqu'à 1 an de suspension de compte. Larian Studios a eu vent de cette situation un peu ubuesque et il y a du neuf sur le sujet.

Xbox n'aime pas la nudité de Baldur's Gate 3

Certains joueurs ont donc vécu une drôle de mésaventure en jouant à Baldur's Gate 3 sur Xbox. Sans le savoir, ni le vouloir, plusieurs d'entre eux ont enfreint la politique de Microsoft. Parmi les règles en vigueur, il est impossible de partager du « contenu sexuel » quel qu'il soit. Vous pouvez avoir des rapports avec un ours en jouant à BG3 sur Xbox Series X|S, mais ça doit rester dans la sphère du privé. Assez rapidement, les développeurs ont pris la parole sur X pour apporter des détails en promettant une levée des sanctions.

« L'équipe de Microsoft est au courant du problème et travaille à une solution. En attendant, si vous souhaitez télécharger des clips, veuillez à désactiver le contenu pour adultes. Les joueurs de Baldur's Gate 3 qui ont vu leurs clips signalés sur Xbox devraient voir leurs sanctions commençaient à être levées ». Pour rappel, en cas de non respect des règles de Microsoft, les restrictions impliquent la désactivation de tous les services en ligne. Et si vous allez beaucoup trop loin, le compte peut même faire l'objet d'un ban définitif, et vous perdez ainsi tous vos jeux et applications achetés.

Néanmoins, comme indiqué par les développeurs de Baldur's Gate 3, Microsoft va passer l'éponge étant donné que ce sont pas des incidents intentionnels. Le premier joueur à s'être plaint n'avait d'ailleurs même pas conscience que les clips était visibles par tout le monde. Mais comme il vaut mieux prévenir que guérir, il existe une solution pour échapper à un tel ban arbitraire.

L'intervention de Larian Studios a permis aux joueurs de faire entendre leurs voix sur ces bannissements non mérités. Mais le problème, c'est que ça peut arriver sur Baldur's Gate 3 comme sur tout autre jeu comprenant du contenu dit mature, incluant donc par exemple de la nudité. Et parfois, l'utilisateur n'en a pas conscience car leur console partage automatiquement les clips de façon publique sur le réseau - ce qui n'est pas toléré. Un souci qui est dû aux réglages de ce paramètre et qui peut par conséquent être résolu en les modifiant.

Si vous voulez passer entre les mailles du filet, il faut désactiver l'upload automatique des clips vidéo sur Xbox. Voici la marche à suivre :

Allez dans les « Paramètres système »

Puis dans « Préférences » et « Captures et partager »

Sur la partie gauche de l'écran, vous allez voir « Téléchargements automatiques », et « Vers le réseau Xbox » ainsi que « Vers OneDrive ». Sélectionnez « Ne pas charger » dans les deux cas

Et voilà, vous ne risquez plus d'être banni en partageant sans le vouloir des ébats sur BG3. Ou tout autre contenu explicite sur d'autres titres. Malgré cela, si ça s'est produit, vous pouvez également contacter Microsoft pour expliquer votre cas, même si les sanctions commencent à être levées. Maintenant que la société est pleinement au courant, il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas le nécessaire. Récemment, la version Xbox de Baldur's Gate 3 a été victime d'un bug qui pouvait effacer la progression. Un correctif est en attente de déploiement.