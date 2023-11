Baldur's Gate 3 connaît des hauts et des bas, mais rien qui ne puisse remettre en cause ses nombreuses nominations, dont celle très convoitée du GOTY 2023. Et même s'il reste encore des choses à corriger, sur PS5 et PC, les équipes assurent un excellent suivi comme en témoigne le dernier patch qui élimine un bug lors d'une scène de romance avec Gayle. La semaine dernière, le studio a également fait une grosse annonce : une édition physique est chemin. C'est prévu pour l'année prochaine, mais méfiez-vous...

Le studio veut empêcher cette arnaque Baldur's Gate 3

Les réfractaires au dématérialisé peuvent souffler depuis quelques jours. Une édition physique Deluxe Baldur's Gate 3 sera disponible d'ici le premier trimestre 2024 sur PS5, PC et Xbox Series. Et oui, le jeu sera enfin accessible sur les consoles de Microsoft, et même dès cette année. La version numérique sera en ligne à partir du mois de décembre, sans plus de précision. La date tombera pendant les Game Awards 2023. Un petit shadowdrop pour marquer le coup ? Wait & see...

Certains vont sûrement privilégier la version physique de Baldur's Gate 3, et attention. Ce n'est absolument pas une édition limitée. « Juste pour votre information : l'édition Deluxe n'est pas limitée et les stocks sont stables. De plus, d'autres vagues de précommandes sont déjà planifiées. Donc si vous voyez qu'elle est revendue plus chère qu'elle ne le devrait, ne faites pas attention. Il n'y aura pas de pénuries de stocks. Nous avons dépassé le minimum de commandes dès le premier jour de l'annonce. Mais la fenêtre d'envoi au premier trimestre nous permet d'augmenter le nombre de vagues de précommandes, sans induire de retard » a déclaré le directeur de la publication sur X.

Si vous êtes tentés de dépenser plus de 99,99€, qui correspond au prix de Baldur's Gate 3 Deluxe Edition avec les frais de port, ne le faites pas donc. Et l'avertissement arrive au bon moment puisque les scalpers sont à l'oeuvre sur Ebay. On peut trouver des versions physiques de BG3 à plus de 200, voire 300 euros, sur le site aux enchères. Soit plus du double ou du triple de ce que vous êtes supposés payer à la base. Une belle arnaque.

Après BG3, un nouveau jeu qui va repousser les limites

Plusieurs avertissements valent mieux qu'un : attention aux éditions Deluxe physiques de Baldur's Gate 3 vendues à prix d'or. Comme expliqué par le directeur de la publication de Larian Studios, rien ne justifie un tel écart tarifaire. Mais malheureusement, c'est une pratique habituelle lorsqu'une version un peu spéciale, souvent avec des goodies, est en jeu. En attendant la sortie de l'édition boîte, et de savoir si BG3 décrochera le titre du GOTY 2023, le studio a teasé très brièvement leur prochain bébé.

« C’est un véritable honneur, surtout en une année où il y a tant de sorties. Voir notre petit « RPG de niche » faire de telles vagues est très motivant. J’aimerais pouvoir vous parler de notre prochain gros jeu, mais cela nous encourage vraiment à nous assurer qu’il repousse de nombreuses limites. Je suis très enthousiaste à ce sujet » a répondu Swen Vicke, le réalisateur de Baldur's Gate 3, en réaction aux nominations des Game Awards 2023.