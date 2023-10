Baldur's Gate 3 est incontestablement l'un des jeux phares de cette année 2023. Le titre de Larian Studios a su conquérir les cœurs au point d'avoir des records de notes et de fréquentations. Une réussite aussi bien due à son scénario, son monde gigantesque, son gameplay aux multiples facettes qu'à des graphismes excellents. Cependant, il demande une bonne configuration pour les joueurs PC et, comme un jeu n'est jamais parfait, son dernier acte est quelque peu gourmand et les performances en prennent un coup. Cependant, un moyen simple un peu améliorer ce problème.

Un mod DLSS 3 qui améliore les performances de Baldur's Gate 3

Un journaliste de WccTech a fait des tests pour améliorer Baldur's Gate 3. Larian Studios a conscience que cette partie est assez mal optimisée et le studio belge tente de fixer ces problèmes. Malgré quelques améliorations, le résultat n'est toujours pas des plus satisfaisants. Le journaliste explique avoir ressenti peu de différence et que son framerate est toujours assez bas malgré sa configuration musclée (AMD Ryzen 7 7800X3D, NVIDIA GeForce RTX 4090, 32 Go DDR5). C'est dans ce contexte que l'homme décide d'essayer le mod DLSS 3 récemment publié par PureDark sur son Patreon.

Son test consiste à passer de la Fonderie d'Acier au magasin Magie et sortilèges en passant par la partie la plus fréquentée de la ville. D'environ 52fps en moyenne, le journaliste a obtenu une moyenne d'environ 82fps. Une amélioration de 56% des performances de Baldur's Gate 3 qui n'est clairement pas négligeable. Cependant, il a aussi remarqué que dans cette période, 1% du temps, les images par seconde chutaient pour atteindre 35fps et que cela pouvait même descendre en dessous de la barre des 30fps malgré sa configuration haut de gamme. Ces chutes de FPS avaient déjà lieu sans le mod et ne sont que peu améliorées selon ses résultats.

Une astuce comme une autre donc pour améliorer les performances de Baldur's Gate 3, mais il faudra impérativement repasser à la caisse, le mod miracle étant bloqué derrière un paywall. Sinon, il est toujours possible d'attendre que Larian parvienne à corriger les soucis techniques par lui-même. Cela semble en revanche une bonne solution pour les plus impatients.

La DLSS 3.5 plus compliquée à modder ?

Nvidia a récemment lancé la DLSS 3.5 incluant le Ray Reconstruction à sa technologie de Deap Learning Super Sampling. Le DLSS 3 permettait donc de gagner des images par seconde grâce à une IA qui généré des images supplémentaires. Cette version 3.5 permet d'embarquer une technologie qui améliore le calcule du Ray tracing lorsque le DLSS est activé et fera gagner quelques FPS au passage. Merveilleux n'est-ce pas ? Cependant, Bryan Catanzaro, l'une des pointures à l'origine du DLSS chez Nvidia, a récemment annoncé que la création de mod pour le DLSS 3.5 sera bien plus compliquée. L'homme y explique notamment que cette nouvelle version demande une intégration bien plus étroite avec le jeu, rendant plus délicate la création d'un mod externe.