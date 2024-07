Comme à leur habitude, les joyeux belges nous partagent tout cela via un Community Update extrêmement fourni (mais uniquement en anglais). Alors que le fameux patch 7 de Baldur's Gate 3 est prévu pour septembre, plusieurs éléments seront bientôt accessibles via une beta fermée. Voyons voir ce qui se profile à l'horizon en Faerûn.

L'énorme patch 7 de Baldur's Gate 3 refait parler de lui

Parmi les ajouts les plus attendus au tournant avec le patch 7 de Baldur's Gate 3 se trouve évidemment l'outil de modding. Celui-ci sera accessible pour tout le monde en septembre. Pour l'heure, seuls quelques créateurs triés sur le volet ont droit au précieux sésame. Larian Studios en a toutefois profité pour préciser toutes les possibilités qu'il offrira à sa sortie, traduit directement du dernier Community Update en date :

Objets - Équipements comme des armes et des armures, des consommables et des objets divers.

- Équipements comme des armes et des armures, des consommables et des objets divers. Cosmétiques – Y compris différentes textures de cheveux, barbes et autres.

– Y compris différentes textures de cheveux, barbes et autres. Classes et sous-classes - Créer de nouvelles variantes ou modifier celles existantes pour en changer les capacités, les pouvoirs et les compétences.

- Créer de nouvelles variantes ou modifier celles existantes pour en changer les capacités, les pouvoirs et les compétences. Races - Celles-ci peuvent être créées et modifiées pour déterminer l'apparence générale, ainsi que leurs pouvoirs et capacités individuels.

- Celles-ci peuvent être créées et modifiées pour déterminer l'apparence générale, ainsi que leurs pouvoirs et capacités individuels. Skins de dés - Vous aurez également la possibilité de modifier ou de repenser l'apparence de vos skins de dés !

- Vous aurez également la possibilité de modifier ou de repenser l'apparence de vos skins de dés ! Interface utilisateur - Y compris les extensions et le restylage de l'interface utilisateur du jeu.

- Y compris les extensions et le restylage de l'interface utilisateur du jeu. Améliorations de type qualité de vie – Tels que les mods qui modifient ou améliorent le gameplay qui ne reposent pas sur des éléments non pris en charge.

Larian Studios nous tease d'ailleurs l'énorme potentiel de son outil en présentant quelques mods déjà créés durant la phase d'alpha fermée ayant particulièrement retenu son attention. Ceux-ci ont cependant principalement trait à des améliorations de l'interface utilisateur de Baldur's Gate 3.

Larian va bientôt laisser les dés entre les mains de la communauté... ou presque ? © Larian Studios

Une excitante nouvelle qui n'arrive pas seule

D'autres ajouts notables du patch 7 à venir s'intéressent enfin à l'écran splitté pour rendre le jeu en coopération plus agréable. Les joueuses et joueurs les plus maléfiques auront également droit à des fins plus satisfaisantes, dont certaines teasées dans le Community Update. Patch oblige, de nombreux correctifs sont également à prévoir, la plupart s'attachant en l'occurrence à nos compagnons.

Larian Studios aime décidément jouer avec l'engouement des fans de Baldur's Gate 3. En guise de conclusion à ce très fourni Community Update, l'équipe nous indique en effet que le patch 7 ne sera finalement pas la dernière mise à jour du GOTY 2023. « Nous avons encore quelques atouts dans notre manche, dont des fonctionnalités très demandées par la communauté, comme le crossplay ou un mode photo. Nous travaillons également sur un tas d'autres améliorations ».

Malgré l'annonce du contraire, le studio n'a donc pas encore totalement tourné cette page historique qu'est Baldur's Gate 3. Celui-ci travaille cela dit bien en parallèle sur au moins deux nouveaux jeux. Nous les surveillons évidemment de très près, en croisant les doigts pour que l'un d'entre eux soit Divinity Original Sin 3.