Après l'abandon du premier opus, le développement de Back 4 Blood 2 se confirme indirectement via une découverte laissant assez peu de place au doute.

Pour rappel, Turtle Rock Studios avait en effet annoncé l'année dernière l'abandon du développement de Back 4 Blood deux ans après sa sortie, afin de se concentrer sur un nouveau jeu. La suite spirituelle du légendaire Left 4 Dead 2 avait connu un petit succès, malgré quelques couacs. Un an après cette nouvelle, on apprend donc qu'un second opus est bien en développement, mais par l'entremise du CV d'un acteur ayant travaillé dessus.

Le développement de Back 4 Blood 2 capturé sur un CV

Cette découverte relative à Back 4 Blood 2 nous provient en premier lieu de mp1st. Nos confrères ont ainsi repéré dans le CV d'un certain Jesse Hutch que l'acteur aurait offert ses services en motion capture sur un jeu portant le nom de code « Gobi 2 ». Alors que cette mention a depuis été supprimée, mp1st a conservé une capture d'image de cette mention avant modification. Pour rappel, « Gobi » était le nom du code du premier opus, comme l'indique sa page SteamDB.

En toute logique, « Gobi 2 » devrait donc bien correspondre à Back 4 Blood 2. Il convient cela dit de noter que Gobi était également un agame barbu, la mascotte de Turtle Rock Studios, hélas décédée en 2018. Son nom a également été utilisé comme nom de code pour le Goliath d'Evolve, le jeu asymétrique ayant fait polémique à sa sortie en 2015 et connu un bide pour le moins monstrueux. Il apparaît donc peu probable que le studio envisage de développer une suite de ce dernier. Pour corroborer plus encore la théorie du développement de Back 4 Blood 2, notons que le nom de domaine « back4blood2.com » a été enregistré en mai dernier et est encore actif à ce jour.

Ce faisceau d'indices ne tend donc a priori que vers une seule possibilité : l'arrivée prochaine d'un Back 4 Blood 2. Il est toutefois préférable d'attendre une confirmation officielle de Turtle Rock Studios pour en avoir le cœur net. Espérons également que l'équipe aura revu sa copie pour offrir cette fois un héritier plus éclatant du magistral Left 4 Dead 2 sorti en 2009, et d'ailleurs développé principalement par le même studio.

L'extrait du CV en question. Crédit : mp1st

Sources : mp1st ; Jesse Hutch sur Istunt