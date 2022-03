Flop ou non, Babylon's Fall va recevoir du contenu avec des saisons 2 et 3, et même davantage. PlatinumGames a tenu à rassurer tandis que le soft rame pour rameuter des joueurs.

Babylon's Fall est sorti le 3 mars dernier mais malheureusement pour Square Enix, l'action-RPG n'a pas déplacé les foules. C'est même l'inverse à vrai dire. Cependant, à l'instar de l'échec de Marvel's Avengers, la nouvelle franchise des créateurs de Bayonetta 3 ne rendra pas les armes.

Du contenu post-sortie

Quoi qu'il se passe, PlatinumGames et Square Enix promettent un suivi de Babylon's Fall. Les deux parties s'accordent sur le fait que le "titre n'est pas en danger".

Non, il n'est pas prévu de revoir à la baisse le développement de Babylon's Fall. Le contenu de la saison 2 est pratiquement bouclé, et nous avons commencé à travailler sur la saison 3 et au-delà. Nous allons continuer de fournir du contenu et d'apporter des améliorations basées sur les retours des joueurs, en nous efforçant de garder les joueurs actuels et d'en attirer de nouveaux. Nous voulons remercier toutes les Sentinelles qui s'éclatent déjà dans le monde de Babylon's Fall, et nous avons hâte d'en accueillir davantage à l'avenir.

Au moins, Square Enix et PlatinumGames ne lâchent pas les joueurs qui ont cru dans le projet.

Babylon's Fall : un accueil relativement glacial

Si PlatinumGames veut rassurer sur le futur de Babylon's Fall, c'est parce que le jeu co-op n'est pas au mieux de sa forme. Au lancement, le titre a peiné à atteindre les 1 000 joueurs actifs sur Steam, et ça n'a fait que descendre. Le soft lutte désormais pour dépasser les 500 joueurs. Une fréquentation inquiétante mais prévisible ? Avant sa sortie, les previews n'étaient pas élogieuses et après la publication de tests, le jeu s'est retrouvé avec un Metacritic presse de 39/100 sur PC et 42/100 sur PS5. Une notation dans le rouge.

Outre les défauts constatés, le titre a été pris en étau entre Horizon Forbidden West, Elden Ring ou encore Sifu. Des jeux qui, dès le départ, étaient plus attendus et salués par la critique et les joueurs.