Le fiasco de Babylon’s Fall ne semble pas faire trembler Square Enix. Alors que le jeu était au fond du trou il y a quelques semaines avec un seul joueur actif, et seulement une vingtaine à l’heure où nous écrivons ces lignes, l’éditeur japonais ne semble pas vouloir abandonner le jeu de si tôt.

PlatinumGames ne veut pas abandonner Babylon's Fall

Square Enix sait-il quand lâcher prise ? Peu après le lancement de Babylon’s Fall, PlatinumGames avait affirmé continuer de travailler sur des mises à jour et du nouveau contenu. C’était avant que sa base de joueur ne chute complètement au point que le titre était complètement déserté il y a quelques jours encore. Pourtant, ni Square Enix ni les développeurs ne semblent s’affoler de lancement catastrophique.

Dans une nouvelle interview, les directeurs du jeu ont affirmé vouloir continuer à améliorer la qualité de Babylon’s Fall sur PC et consoles PlayStation. Et cela devrait commencer avec du contenu inédit de la saison 2.

Dans la Saison 2, on s’éloigne pour la première fois de la Tour de Babylon et ce sera en grande partie le cœur de l’histoire. Il y aura également un nouveau type d’arme et j’espère que vous serez excité à cette annonce. On a l’impression que cela va apporter un gameplay orienté action plus réactif et satisfaisant. Nous allons également ajouter des événements à durée limitée, ce sera donc une saison excitante. Takahisa Sugiyama - PlatinumGames

Des améliorations et du contenu à venir

Ce n’est en soit pas une surprise puisque le contenu de la Saison 2 était déjà pratiquement achevé le mois dernier. PlatinumGames avait même commencé à bûcher sur la suivante. Pourtant, le studio ne se contente que de mentionner le contenu à venir prochainement, rien au-delà. Les développeurs s’engagent néanmoins à satisfaire la poignée de fans restants.

C‘est la première fois que nous développons et nous modifions du contenu après son lancement, nous devons donc prioriser le retour des joueurs avant tout le reste. Cela nous a fait comprendre que Babylon’s Fall est autant un service qu’un produit à part entière.

Dans cette même interview, les développeurs s’excusent auprès des joueurs et affirment qu’ils vont « continuer d’apporter encore plus de correctifs et d’améliorations en plus de tout le nouveau contenu qui sortira prochainement ». Quand est-ce que cette Saison 2 va arriver justement ? Il n’y a toujours aucune date de sortie, seulement un « très bientôt ». Pas sûr que ça fasse revenir les foules, mais PlatinumGames est bien décidé à ne pas réduire la voilure.