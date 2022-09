Devant l'accident industriel Babylon's Fall, Square Enix va arrêter les frais et débrancher les serveurs dans les prochains mois. Et du côté des revendeurs, ce n'est pas plus glorieux et certains font tout pour ne pas se retrouver avec des copies sur les bras.

Babylon's Fall a voulu rester debout contre vents et marrées, même avec un seul joueur sur les serveurs, mais Square Enix a dit stop. Que faire des invendus alors ? Les offrir ! Cadeau empoisonné ou vrai beau geste ? On vous laisse juger.

Babylon's Fall est gratuit dans certains magasins

D'ici le 27 février 2023, ce sera la fin pour Babylon's Fall et ses serveurs. Les deux joueurs restants devront migrer ailleurs. La promesse du suivi est en partie tenue puisqu'il y aura une saison 2 et une saison 3, mais elle se suivront au jour près. « Pour exprimer notre gratitude à tous nos joueurs, mais nous prévoyons d’implémenter autant d’événements et autres initiatives que possible jusqu'à la fin du service ». Quant aux idées que PlatinumGames pouvait avoir pour son jeu, elles dormiront au placard.

L'enseigne GameStop ne va pas y aller avec le dos de la cuillère et va jeter les exemplaires invendus. C'est videogamedeals (via VGC), la chaîne de jeux vidéo canadienne, qui a informé les joueurs sur Twitter. La marque a même donné un conseil : tenter de se rendre sur place pour avoir une copie gratuite. Et d'après un internaute, ça a fonctionné :

Sur l'image, on ne voit pas le prix mais la mention « Destroy » soit « Détruire ». Une explication ? Oui, un utilisateur a appris que les magasins avaient pour ordre de détruire tous les exemplaires de Babylon's Fall, et pas seulement de les mettre à la benne. « J'ai appelé 10 magasins hier soir, ils m'ont tous dit qu'ils avaient détruit leurs copies. Ils ne les ont pas simplement jeter, ils ont eu pour instruction de les détruire ». Un ordre de Square Enix, des revendeurs ou des deux ? L'histoire ne le dit pas.

Pour le clin d'œil, ils auraient pu au moins les enterrer au Nouveau-Mexique, là où ont été enterrés les jeux E.T. the Extra-Terrestrial.