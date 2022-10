L’échec de Babylon’s Fall aura-t-il servi de leçon à PlatinumGames ? Oui, mais non. Le studio entend bien créer de nouveaux jeux-service prochainement.

La dizaine de joueurs restants de Babylon’s Fall a appris la mauvaise nouvelle le mois dernier : le jeu sera mort et enterré d’ici quelques mois. L'appétit des créateurs de NieR et Bayonetta pour les jeux-service en revanche c’est une autre histoire.

Après la catastrophe de Babylon's Fall, d'autres jeux-services

Les débuts de PlatinumGames dans l'univers du jeu-service ne se sont pas passés comme prévu. Babylon's Fall a été un échec cuisant, déserté seulement quelques semaines après son lancement. Square Enix s’est enfin décidé à jeter l’éponge, tout comme les revendeurs d’ailleurs. Pour autant, cela ne freine pas les ardeurs du studio. Interrogé par VGC sur le sujet, Atsushi Inaba a commenté pour la première fois cette débâcle. Le président de PlatinumGames a évidemment commencé par présenter ses excuses pour toute déception causée aux fans.

Pour autant les développeurs ne baissent pas les bras. Le naufrage de Babylon’s Fall leur aurait servi de leçon, mais il ne comptent pas changer leurs plans. Ils feront bel et bien d’autres jeux-service à l’avenir. Cette fois, ils promettent de se focaliser davantage sur les mécaniques de jeu principales et les mises à jour de contenus régulières. L’intéressé a cependant sous-entendu que les prochains GasS ne seraient plus développés avec un partenaire externe comme avec Square Enix.

Je pense que ces deux piliers sont des valeurs qui doivent être fortement connectées en interne et chéries et valorisées par les mêmes personnes, la même équipe dans la même entreprise. Autrement, si l’une de ces valeurs prend le dessus sur l’autre ou si elles ne sont pas connectées, les choses ne se passent généralement pas comme prévu. Atsushi Inaba - PDG de PlatinumGames

Ces dernières années, le studio s’efforce de retrouver son indépendance. Il a d’ailleurs auto-publié Sol Cresta et engagé un ancien de Nintendo pour soutenir ses efforts. Le PDG de PlatinumGames explique par ailleurs que si l’après Babylon’s Fall était développé à 100% en interne, un second échec serait entièrement de leur faute.