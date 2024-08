Très attendu, Avowed, le prochain gros RPG d'Obsidian (Fallout New Vegas, The Outer Worlds ) a malheureusement une très mauvaise nouvelle à nous annoncer, et c'est même le patron de la branche Xbox, Phil Spencer, qui prend la parole.

Bien dans son coin, Xbox attend patiemment pour décocher ses prochains gros jeux, et il y en a un paquet de prévus prochainement. En tête, Call of Duty Black Ops 6, bien évidemment. Le FPS, désormais estampillé Xbox Studios, arrivera d’ici la fin de l’année sur consoles et PC. Starfield va avoir droit à un bon gros DLC des familles que l’on attend aussi dans les mois à venir (mais qui n’a pas encore de date de sortie fixée), et Indiana Jones, le FPS de MachineGames, se fera lui aussi une place avant le mois de décembre 2024. Les fans de RPG attendent également Avowed, le prochain jeu événement d’Obsidian. Malheureusement pour ces derniers, une mauvaise nouvelle vient de tomber.

Awoved, ça ne sera pas pour tout de suite...

Vous l’avez compris, il va falloir patienter avant de mettre la main sur Avowed. Le RPG ultra-ambitieux d’Obsidian va prendre du retard, beaucoup de retard.

C’était l’objet de rumeurs grandissantes ces derniers jours, mais finalement, toutes les parties ont fini par communiquer sur le sujet. Initialement prévu pour sortir au mois de novembre 2024, Avowed ne sortira finalement que le 18 février 2025. Près de 3 mois de retard donc, que Phil Spencer défend comme une décision difficile mais utile pour peaufiner le jeu comme il se doit. « Nous sommes fiers de ce que l'équipe d’Obsidian a accompli avec Avowed, et nous voulons nous assurer qu'ils auront le meilleur lancement possible. Nous avons hâte que vous puissiez l'apprécier ainsi que tout le reste de nos jeux et mises à jour à venir cette année et au-delà. » déclare-t-il par un tweet sur X. Ce serait donc qu’une histoire de coup de polish à première vue.

Pour rappel, Avowed est un RPG en monde semi-ouvert qui nous embarquera dans un univers heroic fantasy particulièrement coloré. On ne sait que peu de choses sur la trame si ce n’est que les dialogues et les choix auront une place importante dans l’aventure. Le jeu reposera également sur un système de combat mêlant affrontement au corps à corps, sorts et attaques à distance. Avowed a été vendu par Obsidian comme un jeu particulièrement ambitieux. On en aura le cœur net l’année prochaine.

Avowed sera donc disponible le 18 février 2025 sur Xbox Series et PC.

Source : Obsidian officiel, Phil Spencer