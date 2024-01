Avowed arrive bientôt et Obsidian a profité du Xbox Direct de ce soir pour faire monter la sauce. Le jeu nous en a dévoilé davantage et c’est très prometteur.

Obsidian est l’un des studios les plus appréciés lorsqu’il s’agit de RPG. Fallout : New Vegas, Pillars of Eternity, The Outer Worlds… la boîte s’est même essayée, avec réussite, à la survie avec le très amusant Grounded. Mais c’est surtout Avowed qui est surveillé de très près, un gros RPG comme on aime et comme aime faire le studio, qui intrigue énormément. On ne savait pas grand-chose sur lui jusqu’ici, mais ça vient de changer.

Ce 18 janvier au soir, Microsoft a mis en avant ses studios avec le Developer Direct, un évènement concentré sur les prochaines exclusivités Xbox. Parmi les gros jeux présents, Avowed s’est fait une place pour nous montrer davantage son univers fantastique, mais pas que. Jusqu’ici on savait que ce RPG serait en vue subjective et qu’il proposerait un monde totalement inédit aux inspirations variées. Il a été dit par les développeurs que le jeu opterait pour un monde semi-ouvert, fait de vastes zones explorables et interconnectées.

Avowed nous montre ce qu'il a dans le ventre

Pas de vrai gros monde ouvert donc, mais plutôt quelque chose comme The Outer Worlds finalement. En revanche, les développeurs nous ont assuré que nous serions totalement libre. A vous de voir si vous préférez foncer tête baissée dans la trame principale ou explorer pour découvrir des activités annexes, des quêtes secondaires voire même de nouveaux personnages. D'ailleurs, l'accent sera mis sur les compagnons qui nous suivront visiblement durant nos voyages.

Ce soir, nous avons pu par ailleurs voir que le jeu nous offrira également une grande liberté d'approche pour les combats. Armes à feu, magie, corps-à-corps, on pourra toucher à pratiquement toutes sortes d'armes en plus d’utiliser des sorts. Gabriel Paramo, en charge du gameplay, nous affirme que l’on pourra switcher d’équipement à la volée et se créer des combinaisons d’armement pour varier les plaisirs et enchaîner les combos : contrôler un ennemi, lui tirer dessus avant de l’enfoncer à coups de hache. Bien entendu, des moyens de se défendre (sorts de protection, soin, maniement du bouclier) seront de la partie. Si les combats seront dynamiques, Avowed n’en reste pas moins un RPG, un vrai RPG.

On pourra notamment faire évoluer notre personnage comme bon nous semble en plus d'être obligé de faire des choix cornéliens impactant non seulement notre avatar mais également nos relations et le monde qui nous entoure. Les développeurs nous annonces des choix particulièrement difficiles qui auront bien entendu des conscéquences. Obsidian oblige, on sait d'office que le jeu sera bavard.

Un superbe univers et une annonce surprise !

Quand on ne sera pas en train de combattre ou de discuter, on pourra explorer. Avowed partage son univers avec Pillars of Eternity et on peut donc s'attendre à une direction artistique ultra-soignée. C'est ce qui a été montré ce soir. Les environnements semblent à la fois familiers et fantastiques. Les développeurs affirment s'être inspirés d'un grand nombre de cultures réelles en y ajoutant bien entendu beaucoup de fantaisie. À première vue en tout cas, c'est superbe.

Nous n'aurons malheureusement pas davantage d'informations, mais le studio nous donne rendez-vous plus tard dans l'année pour en voir plus. Cerise sur le gâteau, Avowed nous offre enfin sa fenêtre de sortie ! Le jeu sera disponible d'ici l'automne 2024. Une annonce surprise en toute discrétion.