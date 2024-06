Présenté pour la dernière fois lors du Developer Direct en début d'année, Avowed s'est invité au Xbox Games Showcase 2024 pour refaire parler de lui. Obsidian Entertainment nous a donc encore montré son talent pour créer des RPG prometteurs. Celui-ci ne fait visiblement pas exception, et sortira qui plus est bientôt.

Annoncé pour la toute première fois lors du Xbox Games Showcase 2020, Avowed est longtemps resté un mystère. Cela a changé notamment avec une longue présentation du prochain RPG d'Obsidian Entertainment en début d'année. S'inscrivant dans l'univers des excellents Pillars of Eternity du même studio, celui-ci troque le style C-RPG pour se rapprocher d'un Action-RPG médiéval-fantastique en monde ouvert à la Skyrim. Il conserve toutefois l'ADN des titres inspirés de Baldur's Gate avec des choix moraux ayant un impact significatif sur notre personnage et ce qui l'entoure.

À l'occasion du nouveau Xbox Games Showcase 2024 dans le cadre du Summer Game Fest, Avowed a encore illustré la chose avec un trailer mettant en avant du gameplay, mais en précisant également la date de sortie. Obsidian Entertainment nous invite donc à explorer, combattre avec armes et magies et prendre des choix qui marqueront le monde de notre emprunte courant automne 2024 sur PC, Xbox Series et Xbox Game Pass. Rendez-vous est pris pour vivre cette nouvelle aventure des développeurs de Pillars of Eternity, Fallout New Vegas ou encore The Outer Worlds. On attend d'ailleurs de leur part la suite de ce dernier, et éventuellement une suite de son excellente interprétation de la cultissime licence postapocalyptique !