Avowed qui a fait sensation lors du Xbox Gamed Showcase donne de nouvelles infos via la directrice du jeu. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce qui vous attend dans le RPG.

Le très attendu RPG Avowed, développé par Obsidian Entertainment, a fait sensation lors de la présentation Xbox Games Showcase 2024 avec un nouveau trailer captivant. Au-delà de l'enthousiasme généré par les images révélées, des informations substantielles ont été partagées lors d'un épisode spécial du Official Xbox Podcast avec la directrice du jeu, Carrie Patel.

Avowed devrait beaucoup plaire

L'une des révélations majeures concerne l'introduction d'une option de caméra à la troisième personne. Une nouveauté significative pour Avowed qui avait jusqu'ici privilégié une perspective à la première personne dans toutes ses bandes-annonces. Cette fonctionnalité est une réponse directe aux besoins de certains joueurs qui trouvent la vue à la première personne inconfortable. Notamment à cause du motion sickness.

Carrie Patel a également présenté des améliorations visant à rendre l'expérience utilisateur plus intuitive. Notamment par des indices visuels et sonores clairs indiquant l'inefficacité d'une arme due à un manque d'améliorations. Ce système devrait aider les joueurs à comprendre rapidement les nécessités d'upgrade de leur équipement.

Un peu de Skyrim

En fait, le jeu présente un cycle dynamique jour-nuit et permet des interactions approfondies au camp de base du joueur. Où les personnages peuvent se reposer et discuter des événements récents. La progression des personnages est également mise en avant. Avec des points d'attribut à attribuer à des paliers spécifiques, influençant divers aspects comme les dégâts, la santé, la vitesse d'attaque, et plus encore.

Enfin, Avowed est structuré autour d'un système de classe ouvert. Permettant une grande liberté dans le développement des compétences à travers différents arbres comme le Combattant, le Ranger, le Magicien et le Divin. Durant le podcast, un exemple de quête a été détaillé. Montrant comment le joueur peut choisir de résoudre une situation par la force ou par la diplomatie, illustrant la profondeur des choix narratifs disponibles. Ces options renforcent donc l'aspect RPG du jeu. Où les décisions du joueur ont un impact significatif sur le développement de l'histoire.