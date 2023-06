Avec son Xbox Games Showcase, la marque verte était attendue au tournant. Plus que Starfield, la firme de Redmond devait convaincre sur le futur portfolio de la Xbox Series. Passée la sortie de son « Skyrim dans l’espace », du prochain Forza ou encore d’Hellblade 2, son catalogue était aussi flou que son concurrent. Sony n’étant pas parvenu à rassurer sa communauté de joueurs quant à l’après Marvel’s Spider-Man 2, Microsoft avait une belle opportunité à saisir et elle ne s’est pas gênée pour le faire. Preuve en est avec Avowed. Annoncé aux Game Awards 2020, l’action-RPG d’Obsidian Entertainment s’est enfin révélé. Le futur hit de la Xbox Series ?

Avowed a lui aussi fait le show lors de la conférence Xbox. Pour son nouvel RPG à la première personne, Obsidian nous plonge dans l’univers d’Eora, bien familier des joueurs de Pillars of Eternity. Outre ces deux informations, le projet était alors bien nébuleux. Les rumeurs faisaient état d’un Skyrim-like bien plus vaste et ambitieux que son modèle. Le tout avec en supplément une météo dynamique influant sur les éléments du décor, comme les cours d'eau, des compagnons de route proches de ce que le studio a déjà fait avec The Outer Worlds, et un système de dialogues dynamiques avec des conséquences à la clé. Les bruits de couloir évoquaient également un système de classes et la possibilité d’équiper une arme dans chaque main, comme dans la franchise The Elder Scrolls, avec en plus la possibilité de donner des coups de pieds et d’utiliser son bouclier offensivement.

Tout portrait à croire qu’il s’agirait d’un Skyrim dans l’univers de Pillars of Eternity, avec ses spécificités comme l’enchantement des armes ou ses créatures. Alors qu’en est-il réellement ? Le Xbox Games Showcase 2023 a enfin permis d’apporter des réponses et de découvrir le gameplay de ce qui se présente déjà comme l’un des futurs porte-étendards de la Xbox Series et les rumeurs étaient vraies. Il faudra néanmoins s'attendre à une direction artistique plus colorée et un accent plus prononcé sur la magie. Le jeu sera disponible day one sur le Xbox Game Pass, lors de sa sortie prévue 2024 sur PC et Xbox Series.

