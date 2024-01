Après la présentation plus généreuse d’Avowed, Obsidian Entertainment s’est prêté au jeu des interviews. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur le prochain gros RPG de la Xbox Series.

Xbox était particulièrement attendu au tournant avec son Developer Direct. Là où le calendrier de son concurrent est bien flou, la marque verte a pris le temps de présenter ses quatre prochaines exclusivités maison. Indiana Jones et le Cercle Ancien a évidemment été au cœur de toutes les conversations, mais les amoureux de RPG attendaient avec beaucoup de curiosité Avowed. Une sorte de Skyrim-like signé Obsidian Entertainment se déroulant dans l’univers de Pillars of Eternity, qui semble s’inscrire dans la droite lignée de ce que le studio avait déjà proposé avec The Outer Worlds. Les combats semblent à première vue mous du genou, mais le jeu devrait amplement compenser sur la partie narrative et l’écriture. Justement Obsidian vient de livrer de nouveaux détails sur son exclusivité Xbox Series.

De nouveaux détails sur les compagnons d'Avowed

Ces dernières années, Obsidian s’est imposé comme l’un des ténors des RPG. Fallout New Vegas, Pillars of Eternity, le studio sait y faire. Avec Avowed, il retournera à la vue subjective et un monde semi-ouvert avec de vastes zones interconnectées entièrement explorables. Côté gameplay, le jeu promet diverses approches offensives et défensives, mais une grande partie des joueurs l’attend davantage au tournant sur la partie narrative. Lors d’une interview avec PCGamer, Carrie Patel (game director) et Gabe Paramo (gameplay director) ont donné davantage de détails sur Avowed et en particulier les compagnons. On vous arrête tout de suite, ne vous attendez pas à du Baldur’s Gate 3.

C’est confirmé, il n’y aura pas de système d’approbation. En d’autres termes, contrairement aux jeux de BioWare ou de Larian, pour ne citer qu’eux, vos camarades ne quitteront pas le groupe selon les choix que vous faites. Il semblerait donc que le plus gentil des personnages restera à vos côtés même si vous commettez les pires atrocités. En revanche, cela influencera leurs propres décisions et leurs histoires. « Nous ne voulions pas que les joueurs aient l’impression qu’ils doivent choisir une “bonne” option pour garder leurs compagnons avec eux. Donc, il ne sera pas question de maintenir une jauge d’approbation, mais d’apprendre à les connaître, de bâtir une relation avec eux [...] et découvrir leur perspective sur le monde », a expliqué Obsidian.

Avowed

Pas de romance ?

Une approche qui, dite comme ça, ne reçoit pas un accueil des plus chaleureux. Nombreux sont celles et ceux qui apprécient développer une relations avec leurs compagnons de route et surtout de les voir réagir à leurs décisions, en bien comme en mal, et le font savoir un peu partout sur les réseaux sociaux. « Ça fait partie de la personnalité des personnages, ils risquent d'être plats et sans saveurs », commente par exemple un fana de RPG, non sans une pointe de déception.

Si cela reste encore à confirmer, il semblerait également qu’aucune romance ne soit prévue dans Avowed selon ce que le journaliste de PCGamer a compris. Cela ne reste qu’une interprétation de sa part suite à son entretien avec l’équipe, mais cela n’a pas manqué de faire réagir aussi. Sans surprise le balance penche là encore plutôt du côté négatif, de nombreux joueurs appréciant les petites amourettes avec leurs camarades. Tant pis pour votre waifu.

Obsidian en a également profiter pour confirmer que l'on pourra être accompagné en combat par deux personnages que l'on aura le loisir de choisir. A de rares occasions, Avowed imposera en revanche d’en sélectionner certains en particulier en raison de leurs connaissances et expertises qui se prêtent à la mission ou à l'histoire en cours. Autrement, vous avez le choix du roi. On ne sait en revanche toujours pas combien de compagnons pourront être recrutés au total. Côté combats, il sera possible de leur donner des ordres, mais Obsidian tempère : ce sera très basique et il n’y aura aucune dimension de micromanagement. Voilà qui devrait en rassurer certains.

Les gens de partout sur la Toile c'est bien beau, mais vous ? Que pensez-vous de cette approche pour les compagnons ?