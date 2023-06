The Elder Scrolls 6 est attendu désespérément par des millions de joueurs depuis de nombreuses années. Même si Skyrim continue d'accueillir des mods toujours plus inspirés censés prolonger sa durée de vie, les joueurs commencent logiquement à s'impatienter. À l'heure actuelle, nous ne savons que très peu de choses sur The Elder Scrolls 6 et le jeu ne devrait pas se montrer de si tôt, étant donné que Bethesda concentre tous ses efforts sur Starfield. Et le studio ne fait pas les choses à moitié. Le jeu en monde ouvert s'annonce plutôt impressionnant et s'avère extrêmement ambitieux.

Heureusement, un autre jeu pourrait combler les fans de Skyrim en attendant TES 6. Il s'agit d'Avowed, un titre développé par Obsidian et qui a fait de l'effet à beaucoup de monde depuis son annonce. Lors du Xbox Games Showcase, l'exclusivité Microsoft s'est de nouveau montrée, faisant monter la hype... sauf que la dernière déclaration du PDG du studio pourrait la faire redescendre.

La douche froide pour les fans de Skyrim ?

Feargus Urquhart, PDG et cofondateur du studio américain Obsidian, s'est longuement confié sur Avowed dans les colonnes de PC Gamer. Après la diffusion d'un nouveau trailer du jeu lors du Xbox Games Showcase, de nombreux joueurs et notamment les fans de Skyrim, attendent beaucoup du RPG. Feargus Urquhart prévient, malgré quelques similitudes dans le gameplay, la structure des deux titres sera radicalement différente.

Nous pourrions nous lancer dans la création d'un monde ouvert de 8 km sur 8 km et en gérer toutes les conséquences, car cela en fait un jeu d'un style différent. Mais nous voulons raconter des histoires plus restreintes que le joueur peut vivre avec ses compagnons et se déplacer d'une partie du monde à l'autre.

Comprenez par là que Avowed ne sera probablement pas un monde ouvert. La mention de déplacement "d'une partie du monde à l'autre" laisse penser qu'il s'agira plutôt d'un monde semi-ouvert avec des temps de chargement entre chaque zone. Feargus Urquhart confirme que le jeu devait pourtant bien avoir la dimension d'un Skyrim au départ, mais il se rapprocherait maintenant davantage de The Outer Worlds - autre jeu d'Obsidian - en termes de structure.

De nouveaux détails sur Avowed

Les fans absolus de mondes ouverts seront certainement déçus par cette nouvelle, mais open world ne signifie pas nécessairement jeu de qualité. Avowed devrait avoir de nombreux atouts pour réussir à séduire les joueurs. Dans une seconde interview publiée par PC Gamer, Carrie Patel, directrice du jeu, se confie sur les mécaniques présentes dans Avowed. Elle indique que le studio a tout fait pour intégrer au mieux les compagnons à l'histoire et leur donner une réelle importance, en plus de leur soutien au combat.

Le système de dialogue dynamique permettra de façonner la personnalité de votre personnage en fonction du ton de la réponse choisie dans chaque discussion, comme dans The Outer Worlds. Elle ajoute que les joueurs débuteront l'aventure dans le monde d'Eora en tant qu'émissaire de l'empire, mais aurons le choix entre jouer un humain ou un elfe. Enfin, Carrie Patel précise qu'Avowed n'inclura aucune fonctionnalité mulitjoueur. Pour rappel, le titre d'Obsidian qui se déroule dans le même univers que Pillars of Eternity sortira en 2024 sur Xbox et PC.