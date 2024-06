Avowed, le prochain RPG d'Obsidian Entertainment, suscite une grande attente parmi les fans du genre. Lors de son annonce initiale, beaucoup ont imaginé un jeu à l'échelle de The Elder Scrolls V: Skyrim. Cependant, les développeurs ont rapidement clarifié que l'approche serait différente, privilégiant une expérience plus concentrée et structurée. Que pouvons nous apprendre ?

Avowed parle durée de vie et structure

Comme on peut l'apprendre via GameInformer, selon Carrie Patel, directrice du jeu, Avowed offrira une durée de jeu comparable à celle de The Outer Worlds, un autre succès d'Obsidian sorti en 2020. En fonction de votre style de jeu, vous pouvez vous attendre à une expérience oscillant entre 15 et 30 heures. Les joueurs qui aiment explorer et s'investir dans les quêtes secondaires auront de quoi s'occuper, tandis que ceux qui préfèrent se concentrer sur l'histoire principale pourront terminer le jeu plus rapidement.

Contrairement à un monde ouvert unique et gigantesque comme celui de Skyrim, Avowed proposera une série de zones ouvertes interconnectées. Ces zones se débloqueront au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, offrant une exploration plus ciblée et une narration structurée. Cette conception rappelle fortement celle de The Outer Worlds, où les cartes fragmentées permettaient une exploration libre mais contenue.

Les quêtes et la structure narrative d'Avowed seront également semblables à celles de The Outer Worlds. Avec plusieurs fins possibles, le jeu promet une rejouabilité significative, permettant aux joueurs de découvrir différentes facettes de l'histoire et des personnages.

Une sortie "prochaine"

Prévu pour sortir cet automne sur Xbox Series X/S et PC, Avowed est très attendu. Bien que la date de sortie précise ne soit pas encore confirmée, des fuites suggèrent un lancement en novembre. Microsoft a également annoncé que le jeu sera présenté à la Gamescom en août, promettant de nouvelles informations et peut-être une date de sortie officielle.