Bonne nouvelle pour les fans de RPG et de beaux objets de collection ! L’édition premium steelbook du très attendu Avowed est enfin disponible en précommande sur Amazon et FNAC. Avec son contenu exclusif et son accès anticipé, cette édition promet de ravir les amateurs d’aventure et les collectionneurs.

Un contenu exclusif Avowed pour les fans

L’édition premium steelbook d'Avowed ne se contente pas de proposer le jeu en téléchargement. Elle offre aussi de nombreux bonus qui enrichiront votre expérience :

Le jeu en téléchargement : plongez dans les Living Lands dès sa sortie.

: plongez dans les Living Lands dès sa sortie. Un steelbook exclusif : un magnifique boîtier collector pour les amateurs d’éditions physiques.

: un magnifique boîtier collector pour les amateurs d’éditions physiques. Jusqu’à cinq jours d’accès anticipé : jouez avant tout le monde et découvrez l’histoire en avant-première.

: jouez avant tout le monde et découvrez l’histoire en avant-première. Deux packs de skins premium : Eora Collection Set : des skins inspirés des personnages et régions de Pillars of Eternity. Idéal pour les fans de la première heure. Obsidian Collection Set : des tenues élégantes en hommage au célèbre studio Obsidian.

: Un artbook et une bande-son numériques : découvrez les coulisses du jeu et profitez des musiques envoûtantes.

: découvrez les coulisses du jeu et profitez des musiques envoûtantes. Une carte détaillée des Living Lands : explorez cette terre mystérieuse sans jamais vous perdre.

Où acheter ?

Sur Fnac

Sur Amazon

Un RPG prometteur dans un univers riche

Développé par Obsidian Entertainment, Avowed se déroule dans l’univers d’Eora, déjà bien connu des fans de Pillars of Eternity. Ce RPG d’action à la première personne vous plonge dans une aventure pleine de mystères, de choix cruciaux et de secrets à découvrir.

Vous incarnez un envoyé d’Aedyr, une terre lointaine, envoyé enquêter sur une épidémie qui menace les Living Lands. Mais très vite, votre mission prend une tournure personnelle. Vous découvrez un lien profond avec cette région sauvage et un ancien secret qui pourrait tout détruire. Le jeu sera disponible le 18 février 2025 sur PC et Xbox Series et One.