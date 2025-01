Le dernier jeu Avengers n’a pas rencontré le succès attendu pour une production de cette ampleur et une licence aussi populaire. Cependant, il se pourrait bien qu’un nouveau jeu tente de faire oublier cet échec.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Avengers reste un aspect de l’univers Marvel relativement sous-exploité dans le jeu vidéo, malgré l’immense succès des films. Mis à part Marvel’s Avengers sorti en 2020, qui s’est avéré être un échec, l’entreprise américaine n’avait jusqu’à présent pas cherché à surexploiter ce groupe emblématique de super-héros. Du moins, jusqu’à maintenant ?

Une rumeur qui attise la curiosité pour Avengers

En fait, les Avengers pourraient bientôt faire leur grand retour dans l’univers du jeu vidéo. Alors que Marvel Rivals cartonne auprès des joueurs, une rumeur récente évoque le développement d’un nouveau jeu centré sur l’équipe de super-héros. Bonne nouvelle pour beaucoup : ce projet ne serait pas lié à Marvel’s Avengers, développé par Square Enix et sorti en 2020, qui avait déçu une partie des fans.

Cette rumeur provient de Daniel Richtman, un insider bien connu dans l’industrie. Selon lui, un nouveau jeu Avengers serait en préparation, mais sans lien avec le titre de Crystal Dynamics. Cette annonce a immédiatement relancé l’enthousiasme des joueurs, tout en laissant planer de nombreuses questions.

Le précédent jeu Marvel’s Avengers avait divisé les joueurs. Si la campagne solo et les capacités variées des héros avaient été appréciées, le jeu souffrait de plusieurs défauts majeurs. Bugs, gameplay répétitif et missions peu variées ont découragé de nombreux joueurs peu après le lancement. Le manque de contenu et les microtransactions mal reçues n’avaient fait qu’aggraver la situation.

Les leçons du passé

Square Enix avait misé gros sur Marvel’s Avengers, mais l’expérience avait laissé un goût amer à de nombreux fans. Aujourd’hui, beaucoup espèrent que ce nouveau projet sera confié à un studio capable de mieux capturer l’essence des super-héros.

Le nom qui revient souvent dans les discussions des joueurs est Insomniac Games. Après le succès de Marvel’s Spider-Man et sa suite, le studio est vu comme un candidat idéal. Leur capacité à proposer des jeux immersifs, dynamiques et fidèles à l’esprit des personnages Marvel pourrait être un atout de taille. Mais étant donné le développement actuel de Marvel's Wolverine, ça risque d'être assez compliqué.

Une autre rumeur alimente les spéculations : ce nouveau jeu pourrait être lié à l’univers cinématographique Marvel. Bien que cela reste à confirmer, l’idée d’un jeu vidéo directement intégré à l’histoire des films Marvel a de quoi séduire. Un tel projet pourrait offrir une expérience unique, mêlant narration cinématographique et gameplay interactif.

Source : Daniel Richtman