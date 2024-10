Les premières rumeurs sur le très attendu Avengers: Doomsday circulent déjà, et elles annoncent du lourd pour les fans du Marvel Cinematic Universe. Selon plusieurs sources, Tom Holland et Elizabeth Olsen joueront un rôle central dans cette nouvelle aventure des Avengers. Que sait t-on exactement ?

Un rôle majeur pour Spider-Man dans le prochain Avengers

D'après l'insider DanielRPK, Tom Holland reviendra dans Avengers: Doomsday avec un rôle bien plus conséquent que dans Infinity War et Endgame. Dans ces films, Spider-Man était présent, mais pas au cœur de l'action. Cette fois, Peter Parker pourrait jouer un rôle crucial dans la lutte contre une nouvelle menace pour l'univers Marvel.

Les fans de l'homme-araignée seront ravis de le voir en première ligne. Après les événements marquants de Spider-Man: No Way Home, ce nouveau film pourrait offrir une belle opportunité de voir Peter Parker encore plus mature et prêt à affronter des défis de taille.

©Marvel

Le retour puissant de Wanda Maximoff

Autre nouvelle excitante : Elizabeth Olsen reprendra son rôle de Wanda Maximoff dans Avengers: Doomsday. D'après MyTimeToShineH, autre insider, Scarlet Witch jouera un rôle central dans le film. Après son parcours dramatique dans WandaVision et son virage en tant qu'antagoniste dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, son retour est très attendu.

La question est : quelle Wanda verra-t-on ? Redeviendra-t-elle une héroïne ou continuera-t-elle de jouer un rôle ambigu ? Les fans espèrent en apprendre davantage sur ses pouvoirs et son histoire complexe, et son retour dans ce film pourrait bien redistribuer les cartes.

Avengers: Doomsday s’annonce comme un film majeur pour le MCU, peut-être aussi important que Infinity War et Endgame. Avec Spider-Man et Scarlet Witch en première ligne, le film promet de repousser les limites et d’introduire de nouveaux enjeux pour l'univers Marvel.

Les spéculations vont bon train, mais une chose est certaine : les fans peuvent s’attendre à des affrontements épiques et à des surprises de taille. Avec ces personnages emblématiques au centre de l’intrigue, Avengers: Doomsday pourrait bien redéfinir l'avenir des Avengers.

Source : DanielRPK et MyTimeToShineH