Décidemment, rien en semble se dérouler comme prévu pour Avengers The Kang Dynasty. On sait notamment que Jonathan Majors, l'acteur qui interprète le grand méchant est actuellement confronté à des problèmes judiciaires. Pour mémoire, il a été arrêté le 25 mars à New York pour une présumée agression sur une femme lors d'un "conflit domestique". Elle l'a accusé de lui avoir tiré sur le doigt, tordu le bras, frappée et poussée violemment contre un véhicule... Dans ces conditions on peut comprendre la malaise de Marvel de continuer avec l'acteur. Mais ce n'est pas tout...

Gros changement à venir pour Avengers 5

Jeff Loveness, connu pour son travail sur Ant-Man and the Wasp: Quantumania, a été initialement engagé pour écrire Avengers: The Kang Dynasty. Cependant, des rumeurs récentes suggèrent qu'il pourrait être écarté du projet. Joanna Robinson, auteure de "MCU: The Reign of Marvel Studios", a rapporté que Loveness ne ferait plus partie de l'équipe d'Avengers 5. Elle a mentionné que Loveness avait besoin de travailler ailleurs. On ne sait pas encore sur quel projet.

Loveness, qui a également co-écrit MCU: The Reign pour Marvel Studios, aurait été impliqué dans l'histoire de Kang, le personnage central de The Kang Dynasty. Mais des informations indiquent que Marvel envisage de s'éloigner de ce personnage. Cela a conduit à des spéculations sur son départ du projet, comme toujours cette information reste à prendre avec prudence.

La fin de Kang ?

Une autre information dans le même sens

En plus de Robinson, Jeff Sneider du "Hot Mic Podcast" a également discuté du retrait possible de Loveness. Sneider a évoqué que Marvel pourrait chercher à remplacer Kang et même le Docteur Doom dans ses histoires futures. Cependant, aucune confirmation directe de Marvel n'a été donnée à ce sujet non plus. Mais tout semble tout de même converger vers la même direction.

Il est important de noter que toutes ces informations ne sont pas directement liées à Marvel Studios et que la conclusion finale concernant l'histoire d'Avengers 5 n'est pas encore arrêtée. Par conséquent, ces développements restent incertains et sujets à changement. Mais il est en effet fort possible que Kang disparaisse totalement des projets de Marvel, ne serait-ce que pour préserver son image par rapport aux accusations envers son acteur.

Doctor Doom pourrait être une excellent choix de nouveau méchant pour Avengers 5. Il est souvent décrit comme un personnage complexe avec une profondeur émotionnelle. Sa quête de pouvoir est motivée non seulement par son égo, mais aussi par une conviction qu'il est le seul capable de diriger l'humanité correctement. Cette complexité le rend fascinant et parfois même un anti-héros aux yeux de certains.