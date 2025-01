Avengers 5 (Avengers: Doomsday) est sans doute l’un des films les plus attendus de l’univers Marvel. Et pour cause : le film promet de réunir à nouveau de grands héros, ensemble et au même endroit à l’écran. Hélas, un personnage emblématique ne devrait pas être de la partie. C’est l’acteur lui-même qui l’a confirmé.

Avengers 5 devrait faire l'impasse sur ce personnage culte

Benedict Cumberbatch a récemment surpris ses fans en annonçant qu’il ne participera pas au prochain film de Marvel, Avengers 5 : Doomsday. Pourtant, Doctor Strange est l’un des personnages clés de l’univers cinématographique Marvel. Pourquoi cette absence ? Selon l’acteur, il s’agit d’une décision réfléchie. Les studios Marvel souhaitent apparemment garder le personnage pour un projet où son rôle sera plus marquant.

Avengers 5 Doomsday, prévu en 2026, mettra en avant d'autres héros et arcs narratifs. Cumberbatch a expliqué qu'il est important pour Marvel de donner de l’espace à tous ses personnages. Et cela permettra à Doctor Strange de revenir plus fort et dans un contexte qui le mettra au centre de l'intrigue.

Un grand retour dans Avengers: Secret Wars

Bonne nouvelle pour les fans : Benedict Cumberbatch sera bien de retour dans Avengers: Secret Wars, qui sortira en 2027. Ce film s’annonce comme un événement majeur de la Phase 6 du MCU. Inspiré des comics Secret Wars, il se concentrera sur la bataille pour sauver le multivers. De quoi frapper fort après Avengers 5.

Depuis Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le personnage a pris une place de plus en plus importante dans les intrigues liées au multivers. Cumberbatch a laissé entendre que son rôle dans Secret Wars serait central. Il promet d’apporter des enjeux encore plus grands et une intensité dramatique inédite. Reste à voir jusqu'à quel niveau et comment tout ceci va se goupiller au sein du MCU.

Source : Variety