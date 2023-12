Avatar Frontiers of Pandora serait-il le jeu le plus beau de cette année 2023 ? C'est bien possible grâce à cette option. Mais attention, votre carte graphique risque de ne pas s'en sortir indemne.

Avatar Frontiers of Pandora est enfin sorti, et dans nos colonnes, on a été agréablement surpris. C'est plus un AAA solide qu'un AAAA comme on nous le vend, mais si vous aimez cet univers ou que vous êtes juste curieux, c'est à ne pas louper. L'un des aspects les plus frappants de l'expérience, c'est ses graphismes, sa direction artistique. Le jeu n'est rien de moins que sublime, et Pandora a vraiment l'air vivante. Cela dit, on a réussi à trouver le moyen d'aller encore plus loin.

Avatar Frontiers of Pandora, une grosse claque visuelle

Si vous possédez une machine de guerre, alors vous êtes sûrement en train de jouer au dernier-né de Massive Entertainment en Ultra. On imagine la claque visuelle que ça doit être, mais est-ce que vous seriez partants pour dépasser les limites de cette option ? Si c'est le cas, sachez que c'est possible grâce à un paramètre caché qui a déjà été mentionné par le studio. Ce dernier, baptisé « Unobtainium », donnerait même du fil à retordre à des RTX 4090 GPu. Avec ça, Avatar Frontiers of Pandora devient le Crysis des temps modernes.

Pour les curieux, ce n'est pas compliqué de débloquer l'option. Il faut entrer « -unlockmaxsettings » dans le menu « paramétrer les options de lancement » du client Ubisoft Connect. Vous aurez ainsi accès à cette fonctionnalité inédite pouvant améliorer le ray tracing, mais pas que. Elle est aussi capable d'augmenter la qualité des ombres, de la résolution des reflets, bref, la liste est longue. Ci-dessous, vous pouvez regarder une vidéo qui détaille les changements apportés par le paramètre. C'est gourmand, au point où une RTX 4090 GPU a du mal à faire tourner le jeu au-dessus de 60fps en 4K avec le DLSS en mode Performance.

Vous l'aurez compris, ce n'est pas tous les PC qui pourront en profiter. Ubisoft lui-même avait averti sur les particularités de ce paramètre spécial : « Il est extrêmement difficile à faire tourner sur le hardware actuellement disponible, et il est destiné à vraiment mettre l’accent sur le futur hardware pour conserver un niveau similaire à celui d'Avatar Frontiers of Pandora sur PC dans les années à venir. ». Pour rappel, le jeu est fait à partir du Snowdrop Engine, et la firme en est fière. A vous de voir si votre machine peut tenir le coup.

Petit point sur l'histoire

Etant donné qu'Avatar Frontiers of Pandora vient de sortir, vous n'êtes peut-être pas au courant de tout ce qu'il vous réserve. C'est un jeu d'action-aventure en monde ouvert à la première personne qui vous plonge après les événements du premier film. Cette fois, on se trouve sur un continent inédit de Pandora. On va s'allier à différents clans Na'vi pour protéger leur terre natale contre l'organisation militaro-industrielle RDA. Alors oui, l'IA n'est pas forcément à la hauteur, mais l'exploration de ce monde fascinant vaut le détour. Par ailleurs, il est disponible PC, PS5, Xbox Series X|S et Amazon Luna.