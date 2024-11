Mauvaise nouvelle : les fans d’Avatar : Frontiers of Pandora devront patienter un peu plus avant de découvrir la prochaine aventure. Ubisoft a annoncé un report pour le DLC Secrets of the Spires, afin de résoudre des problèmes de dernière minute et d’éviter une catastrophe. Une décision compréhensible.

Changement de dernière minute pour Avatar

Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), Ubisoft a expliqué les raisons de ce report pour la suite des aventures d'Avatar : « En raison d’un problème critique de dernière minute, la date de lancement du DLC Secrets of the Spires pour Avatar : Frontiers of Pandora est repoussée au 28 novembre. »

Bien que le retard soit court, Ubisoft a tenu à rassurer les joueurs. Le studio a expliqué que cette décision vise à garantir une expérience de qualité. « Nous savons que vous attendez avec impatience cette nouvelle aventure dans la Frontière de l’Ouest. Nous nous excusons pour ce délai. Notre priorité est de proposer un contenu mémorable et agréable. »

Ce message montre la volonté d’Ubisoft de privilégier la qualité plutôt que de précipiter un lancement risqué. Les joueurs ont également été remerciés pour leur patience et leur soutien.

Que promet ce nouveau DLC ?

Le DLC Secrets of the Spires s’annonce comme une extension ambitieuse et immersive. Il transportera les joueurs dans une nouvelle région spectaculaire de Pandora : les Spire of the Clouded Forest, un environnement montagneux unique. Au programme : des batailles aériennes et de nouvelles aventures à vivre dans cet univers. Ce second pack narratif promet d’ajouter de la profondeur à l’expérience de jeu avec des défis inédits. Reste à voir si la qualité sera au rendez-vous...

Le report de ce DLC peut décevoir, mais il montre l’engagement d’Ubisoft à livrer un contenu sans fausse note. Ce court délai devrait permettre de finaliser les derniers ajustements pour garantir une aventure mémorable.

Source : Ubisoft