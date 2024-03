Avatar Frontiers of Pandora a réalisé le rêve de certains joueurs. Il leur a permis de découvrir l'univers de James Cameron dans une nouvelle aventure vidéoludique digne de ce nom. Et le résultat fut à la hauteur des espérances. Néanmoins, ça ne veut pas dire que le jeu est sans défauts, ou qu'il n'y a pas matière à le peaufiner. Ubisoft Massive l'a bien compris, et justement, il vient de déployer une nouvelle mise à jour qui va apporter un certain nombre de correctifs, mais pas que. Il y a également de bonnes surprises au rendez-vous.

Lors de sa sortie, Avatar Frontiers of Pandora n'était peut-être pas le AAAA qu'on nous a promis. Cependant, il a tout de même proposé une expérience mémorable avec un univers fidèle et une direction artistique sublime. Alors oui, il souffre de quelques problèmes côté IA et structure (avec les avant-postes ou les points d'intérêts), mais ça n'enlève rien au charme du jeu. Le studio a ensuite assuré un suivi régulier du titre, ce qui nous amène à la mise à jour inédite et sa longue liste de changements.

Le patch 1.03 était attendu au tournant, en particulier parce que le dernier en date remonte à décembre 2023. Passons tout de suite aux grosses nouveautés, à commencer par l'option de la Visée gyroscopique avec la DualSense. On peut également masquer les niveaux de notre équipement ou les mods utilisés. L'autre ajout plutôt intéressant, c'est le fait de pouvoir accéder directement aux objets rangés sur la table de craft, par exemple. On n'a pas forcément affaire à des fonctionnalités renversantes, mais c'est toujours ça de pris. Et surtout, ça permet d'affiner encore plus Avatar Frontiers of Pandora.

Pour le reste, vous connaissez la musique, on est face à une multitude de retouches qui viennent tacler des bugs plus ou moins gênants. Ubisoft n'a pas fait les choses à moitié, et ça se ressent bien. Presque tout y passe : l'interface utilisateur, le gameplay, la technique, l'équilibrage, les problèmes liés aux quêtes, bref, vous avez saisi l'idée, c'est complet. On pourrait même dire qu'il n'y a pas de meilleur moment pour découvrir Avatar Frontiers of Pandora, mais on préfère vous laisser la décision.