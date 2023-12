Avatar Frontiers of Pandora est enfin sorti le 6 décembre dernier, et pour notre part, ce fut une belle découverte. Dans nos colonnes, on lui a attribué la note de 7/10, et on vous invite fortement à partir à la découverte de ce superbe jeu. Que vous soyez familier ou non à la franchise, c'est un voyage somptueux qui vous attend dans cette aventure. D'ailleurs, le titre a eu droit à un nouveau patch qui rend son épopée encore plus agréable.

Un nouveau patch pour Avatar Frontiers of Pandora

Ce nouveau jeu signé Ubisoft est plus un AAA qu'un AAAA comme on nous l'avait vendu. Néanmoins, ça n'enlève rien à l'expérience qui possède un monde qui appelle à l'exploration. Globalement, la direction artistique est une grosse claque, même si l'IA des ennemis laisse à désirer. Du côté des bugs, il y en a, comme dans tous les jeux qui existent. Avatar Frontiers of Pandora vient tout juste de sortir, et le studio compte bien en prendre soin. Il l'a d'ailleurs prouvé en déployant une mise à jour inédite 1.02. Celle-ci apporte quelques retouches bienvenues.

On peut déjà noter que le patch n'est pas bien gros. Il pèse 2,4 Go sur PS5, 3 sur Xbox Series X|S et 3,10 sur PC. Pourtant, il se charge tout de même d'effacer un certain nombre de bugs, et ça, c'était attendu par la communauté. En fait, la plupart des correctifs ont été appliqués à des quêtes, qu'elles soient secondaires ou principales. La firme est à l'écoute des joueurs, et cette update est ce qui en a résulté. Il ne vous reste plus qu'à foncer en jeu, et voir de quoi il en retourne. Ceci dit, ce n'est sûrement pas la dernière mise à jour qu'obtiendra Avatar Frontiers of Pandora.

Notes de patch pour la version 1.02

Voici la liste complète des changements à relever dans cette mise à jour 1.02. Vous allez voir, il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer dans l'aventure d'Avatar Frontiers of Pandora. Celle-ci va sans aucun doute vous marquer, en particulier grâce à l'exploration vraiment plaisante de la planète. Nous vous laissons le plaisir de la découverte.

Quêtes principales et activités secondaires d'Avatar Frontiers of Pandora

[Pandora] Correction d’un problème avec une flèche manquante.

[Eywa’s Blessing] Correction d’un problème où la quête ne progressait pas si le joueur atteignait la cible du camp Hunter’s Rest avant que la quête ne soit active.

[Into the Fog] Mur invisible retiré du portail principal.

[Escape Plan] Problème résolu où la progression était bloquée si l’utilisateur interrompait le dialogue via la radio avec Billy alors qu’il s’enfuyait pendant l’objectif « Courir vers la sortie ».

[The Missing Hunter] Correction d’un problème où la quête ne progressait pas si le joueur mourait pendant l’objectif « Défendre Zomey ».

[Escape Plan] Le flux d’air de la ventilation est désormais fonctionnel même si le joueur est posé dessus avant d’être activé.

[Retour au Quartier Général] – Les problèmes liés au VFX avec les explosions sur PS5 ont été résolus.

[A Hidden Weakness] Correction d’un problème où le joueur ne pouvait pas atteindre l’objectif suivant.

[Last Strike] Correction d’un problème avec l’écran de chargement.

[Last Strike] Augmentation des dégâts du lance-roquettes.

[Last Strike] Correction d’un problème où le message « Échec de la quête » s’affichait en coopération.

[Laser Ore Processor Alpha] Le joueur ne devrait plus pouvoir rester coincé en essayant d’accéder aux valves.

[The Gentle Giant] Problème avec le marqueur d’objectif, l’accès au menu et les commandes résolus.

[The Unsung Hunter] Correction d’un problème où un écran de chargement infini se produisait lorsque l’on sautait plusieurs quêtes après avoir terminé une quête en coopération.

[Vendeur] Le joueur ne devrait plus rester bloqué s’il choisit l’option « Annuler » après avoir parlé à Kukulope sans utiliser de compte Ubisoft Connect.

Global

Correction d’un problème où les « zones d’exclusion aérienne » provoquaient des murs invisibles dans l’espace aérien.

Correction d’un problème avec les véhicules RDA volants après destruction.

Correction d’un problème où la fonction des sens Na’vi ne fonctionnait plus.

L’utilisation de grenades pendant le combat ne devrait plus empêcher la fonction des sens Na’vi de fonctionner.

Correction d’un problème où la flèche n’était pas visible sur l’arc.

Correction d’un problème où plusieurs notifications de couleur de cheveux apparaissaient après l’achat.

La notification « Powered » ne devrait plus se déclencher plusieurs fois lors de l’activation de Field Labs.

Le tutoriel du saut chargé ne devrait plus rester à l’écran.

Le rayon d’interaction avec les indices lors d'une enquête a été augmenté.

Correction du blocage sur l’écran de mort à cause des sauvegardes cross-save.

Correction d’un problème où le joueur pouvait rester bloqué dans un écran de chargement la première fois qu’il se connectait à une session en ligne sur de nouveaux comptes.

[Crédits] Le joueur n’est plus bloqué dans les crédits s’il les regardent jusqu'à la fin.

Performance