Deux nouvelles grosses mises à jour sont disponibles pour Avatar Frontiers of Pandora sur consoles et PC. Des changements techniques et pour améliorer l'expérience de jeu ont été apportés.

Ubisoft a terminé l'année 2023 avec son énorme AAA Avatar Frontiers of Pandora. Une expérience trop classique dans le fond, mais qui est parvenue à faire illusion ici et là dans sa forme. Mais parmi les faiblesses, on a pu relever un manque de finition globale lors de notre test. L'éditeur s'efforce de remédier aux soucis remontés et ça tombe bien, car les derniers patchs ont pour but de venir à bout de problèmes liés à une technologie récente.

Deux mises à jour pour Avatar Frontiers of Pandora

Avatar Frontiers of Pandora s'est refait une beauté sur PS5, Xbox Series X|S et PC avec deux patchs consécutifs. « Une nouvelle mise à jour, apportant plus de 150 correctifs et ajustements, a été déployée. Elle comprend des améliorations techniques, d'équilibrage, au niveau de l'interface utilisateur, des quêtes principales et secondaires, ainsi que des corrections de bugs. [...] Un patch avec des correctifs supplémentaires a aussi été déployé » (via Ubisoft). Et ces updates font visiblement du bien pour toutes celles et ceux qui pouvaient avoir des problèmes d'artefacts sur Avatar Frontiers of Pandora. La cause ? Le FSR 3 d'AMD, la technologie d'upscaling qui permet de meilleures performances en demandant moins de ressources.

À noter que ce correctif est valable sur PC, mais également sur la version PS5 et Xbox Series X|S d'Avatar Frontiers of Pandora qui profite aussi du FSR 3. De nouvelles options de motion blur ont été ajoutées, et l'outil de Benchmark sur PC, pour tester les performances de votre bécane sur le jeu, a été révisé pour un suivi plus exact du nombre de FPS ainsi que des données CPU sous Windows 10.

Au-delà des problèmes techniques, Ubisoft Massive a peaufiné le gameplay d'Avatar Frontiers of Pandora. Et notamment tout ce qui touche à la furtivité. Le temps nécessaire à une unité ennemie pour alerter des renforts a été réduit, tandis qu'il est plus facile pour le joueur d'interrompre cette demande. Il est aussi plus aisé de retourner se cacher pour rattraper une infiltration ratée. D'autres changements sont également disponible en termes d'interface utilisateur, ou des retours haptique de la manette PS5 DualSense. L'intégralité des notes de patch est consultable sur le site d'Ubisoft.

Poids des patchs 3 et 3.1 sur console et PC

Mise à jour 3 Avatar Frontiers of Pandora

PS5 : 7,1 Go

Xbox Series X|S : 9,4 Go

PC : 9,6 Go

Mise à jour 3.1 Avatar Frontiers of Pandora

PS5 : 1,7 Go

Xbox Series X|S : 2,7 Go

PC : 2,37 Go