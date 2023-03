L’étau se resserre autour d’Avatar Frontiers of Pandora. L’adaptation d’Ubisoft s’est montrée particulièrement discrète ces derniers mois, mais c’est visiblement sur le point de changer. Récemment, une image trouvée dans les entrailles de la boutique de l’éditeur laissait présager l’ouverture prochaine des précommandes et donc une communication autour de celui qu'on nous présente comme le premier AAAA de l’industrie. Ce sont désormais des images issues du jeu qui ont été dévoilées à l’avance.

De nouveaux leaks pour Avatar Frontiers of Pandora

Avatar Frontiers of Pandora n’a pas pu profiter de l’exposition d’Avatar 2 et de son succès indécent. Pour autant, Ubisoft pourrait malgré tout battre le fer tant qu’il est encore chaud. Tout porte en effet à croire que le jeu pourrait profiter d’un gros coup de projecteur dans les semaines qui viennent, avec sans doute une présentation du gameplay à la clé. Le leaker ScriptLeaksR6, qui avait dévoilé Assassin’s Creed Mirage à l’avance, récidive. Après avoir révélé un screenshot montrant un nouvel artwork et les bonus de précommande, l’internaute partage deux nouvelles images volées du jeu Avatar. L’occasion de découvrir que le jeu sera toujours bien un FPS où les Na’Vi utiliseront des flingues volés aux soldats pour combattre leurs robots.

Une image qui lui donne des petits airs de Titanfall, les internautes ayant déjà fait un raccourci avec le jeu de Respawn ou même avec Far Cry. Le second cliché semble quant à lui issu d’une cinématique où l’un des personnages vole à dos de banshee. L’équipement de la monture et de son maître étant plus complexe que ce que l’on peut voir dans les film, il est fort probable qu’il puisse être personnalisable. C'est un jeu Ubisoft après tout. Ces leaks d'Avatar Frontiers of Pandora ne sont visiblement que le début. Le dataminer annonce en effet avoir mis la main sur une vidéo de gameplay qu’il postera très prochainement. L'éditeur français n'est pas au bout de ses peines.

Pour mémoire, Avatar Frontiers of Pandora devrait sortir entre avril 2023 et mars 2024. Peu de détails sont connus au sujet de cette adaptation, si ce n’est qu’elle fera bel et bien partie de l’univers cinématographique et que James Cameron garde un œil sur le projet pour s'assurer que la culture Na’vi et le matériaux d’origine dans son ensemble soient respectés.