La dernière mise à jour 3.2 en date pour Avatar Frontiers of Pandora s'intéresse principalement à l'amélioration des performances. C'est notamment le cas sur consoles. Elle fera également du bien à une partie des joueurs PC. Voyons voir plus en détails ce qu'elle propose.

Des Na'Vi plus performants sur Avatar Frontiers of Pandora

Le patch 3.2 a été déployé sur Avatar Frontiers of Pandora ce matin et pèse 3 Go sur PC et Xbox Series, contre 2,4 Go sur PS5. Parmi ses apports les plus notables, Ubisoft Massive a mis en avant des améliorations au niveau des performances. Les joueurs PS5 et Xbox Series pourront désormais enfin profiter du jeu de manière plus fluide grâce à l'ajout d'un très demandé mode 40 FPS. Sur PC, ce sont les joueurs principalement équipés d'une carte graphique Intel qui reçoivent un peu d'attention. Cette version accueille en effet maintenant le Sur-Échantillonnage Intel XeSS.

En revanche, une autre solution de Sur-Échantillonnage se trouve momentanément rétrogradée. Alors qu'Avatar Frontiers of Pandora était l'un des premiers jeux à supporter officiellement le FSR3 d'AMD, celui-ci se montre un brin récalcitrant. En l'état, la fonction Frame Generation créait des artefacts visuels impactant l'interpolation du rendu. Ubisoft Massive doit donc se pencher sur ce problème avant de remettre à jour le FSR3.

Qui dit patch dit également correctifs en tous genres. L'un d'entre eux sera notamment apprécié des joueurs à la manette. L'affectation des touches devrait désormais être sauvegardée, même après le redémarrage du jeu. Vous trouverez les notes détaillées du patch 3.2 d'Avatar Frontiers of Pandora ci-dessous, traduites de l'anglais par nos soins.

Avatar Frontiers of Pandora continue peu à peu de se renforcer. © Ubisoft

Notes détaillées du patch 3.2

Améliorations notables

[Xbox Series X/S, PS5] Ajout d'un mode 40 FPS.

[PC] Activation du Sur-Échantillonnage Intel XeSS.

Général

Ajout de l’option Voyage rapide vers la Station de Recherche Alpha.

La réaffectation des touches de la manette ne se réinitialise plus au redémarrage du jeu.

Correction de divers crashes.

Correction de quelques fautes d'orthographe.

Correction de certaines lignes de dialogue qui se chevauchaient pendant le dialogue.

Technique

[PC] AMD FSR3 a été temporairement rétrogradé.

Note des développeurs : pour éviter que les artefacts visuels n'aient un impact sur l'interpolation du rendu de la Frame Generation du FSR3, nous avons décidé de revenir à la version précédemment utilisée du FSR3. Malgré ce retour en arrière, nous avons décidé de conserver certaines améliorations introduites avec la version mise à jour, telles que les améliorations relatives à l'interface utilisateur lors de l'utilisation de la Frame Generation.

Quêtes principales et quêtes secondaires d'Avatar Frontiers of Pandora

[Quête principale - Ombres du Passé] Correction d'un problème qui empêchait la mise à jour de la quête lorsqu'elle était terminée en coopération.

Correction de bugs supplémentaires