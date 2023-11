Le jeu Avatar Frontiers of Pandora se dévoile progressivement. Ce qui est certain c'est qu'il suscite l'intérêt avec ses promesses de fonctionnalités captivantes. De quoi enthousiasmer tous les joueurs, en particulier ceux qui cherchent plus qu'une expérience solo.

Avatar Frontiers of Pandora : une coopération au top ?

Selon le numéro 161 de Game Informer, Massive Entertainment a révélé que son mode coopératif offrirait des options flexibles de connexion et de déconnexion (drop-in/drop-out) ainsi qu'une progression synchronisée entre les joueurs. Et c'est une très bonne nouvelle.

Autrement dit, les joueurs garderont les avancées de leur personnage même en mode coop. Cependant, pour la progression de l'histoire, il est nécessaire que les deux joueurs soient au même point dans la mission. Si l'on rejoint un joueur plus avancé, on ne peut pas participer aux missions qu'il a ouvertes à moins d'avoir atteint le même niveau. Cette méthode, similaire à celle de Destiny, représente une évolution par rapport à d'autres jeux récents comme Redfall, où seule la progression de l'hôte est sauvegardée.

Le jeu autorisera aussi l'échange d'équipements entre joueurs. Vous pourrez ainsi partager votre loot superflu pour renforcer un coéquipier, évoquant le système de Tom Clancy’s The Division. Bien qu'il y ait probablement des prérequis de niveau, cette fonctionnalité est un atout pour ceux à la recherche d'équipements spécifiques ou de haute qualité. En coopération, cela signifie que la progression peut être facilitée. Visiblement, Ubisoft a voulu s'inspirer ce qui se fait le mieux dans les jeux coopératifs de son catalogue et des autres. Et c'est une très bonne nouvelle.

Un jeu qui donne envie

D'après nos premières impressions et comme souligné dans notre aperçu, Avatar Frontiers of Pandora s'annonce prometteur. Le plaisir de jeu est immédiat et le respect de l'univers de Pandora est palpable. Il reste à découvrir la tenue du jeu sur la durée, notamment en termes de quêtes et d'exploration du monde ouvert, aspects que nous n'avons pas encore pu explorer en profondeur. La démo ne permettait en fait d'explorer qu'une toute petite partie du monde.

N'oublions pas qu'Ubisoft décrit le jeu comme un titre AAAA, une première dans l'industrie, ce qui, naturellement, engendre une certaine pression. Avec une telle affirmation, l'éditeur se trouve dans une position où l'échec n'est pas une option.