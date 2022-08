Le phénomène américain Avatar The Last Airbender sera bientôt de retour dans l’univers vidéoludique. Plusieurs jeux sont en développement. On en connaît déjà deux d’entre eux.

Petite surprise ce weekend. Un nouveau jeu Avatar a été rendu disponible dans quelques pays. On vous arrête tout de suite, rien à voir avec le film de James Cameron, mais la série animée américaine qui continue de faire sensation quinze ans plus tard.

Un nouveau jeu mobile ATLA

Aang et sa clique sont de retour. Véritable phénomène aux États-Unis, Avatar : Le Dernier Maître de l’Air et son univers vont bientôt refaire parler d’eux. Déjà parce que plusieurs films d’animation ambitieux et un film en live-action par Netflix sont prévus, mais aussi parce que la licence va signer son grand retour dans le monde du jeu vidéo. Et ça commencera avec Avatar : Generations, un titre mobile qui s’est lancé en catimini dans plusieurs pays sélectionnés, à savoir le Canada, le Danemark, l’Afrique du Sud et la Suède.

Signé Square Enix, ce RPG à la sous-couche tactique invitera les fans à revisiter l’univers de la série animée au travers de différents chapitres retraçant à première vue l’histoire d’Aang et ses amis. En combat, l’Avatar pourra être épaulé par de nombreux personnages, dont Katara, Sokka, Toph, Suki, Zuko et bien sûr ces bons vieux Momo et Appa. Modèle free-to-play oblige, tous ne seront pas disponibles d’emblée et il faudra les recruter sous plusieurs variations. Ce sera par exemple le cas de Korra, Kyoshi ou encore Roku. Avatar : Generations sera disponible en France dans le courant de l’année sur Android et iOS. Les plus bidouilleurs peuvent bien sûr mettre la main dessus via l’APK du jeu. En attendant, voici deux vidéos qui donnent un aperçu général du jeu :

Quatre jeux Avatar The Last Airbender en développement

Ce nouveau jeu ne sera cependant qu’une première mise en bouche. En effet, plusieurs titres basés sur l’univers Avatar : The Last Airbender sont prévus. Le site Avatar News, véritable référence en ce qui concerne la licence, avait révélé qu’au moins quatre jeux étaient en développement. Il y en a donc trois autres dans les cartons, dont l’un qui mettra en scène Aang et sa bande. Le casting serait entièrement changé pour mettre en avant « avec des acteurs asiatiques et indigènes » qui prêteraient alors leurs voix aux personnages cultes de la licence.

L’un de ces projets serait un jeu d’action/aventure orienté RPG qui sortirait sur consoles de salon. Un autre prendrait la forme d’un MMORPG, tandis que le dernier est encore tenu secret. La source n’avait pas dévoilé les studios et éditeurs impliqués mais avait affirmé que Avatar Studios, en charge des films et séries d’animation, supervisera l’ensemble des projets. Cependant Amazon vient de lister un autre jeu, Avatar Quest for Balance, à destination de la PS5 et la PS4. Aucune information n’a été dévoilée à son sujet, si ce n’est qu’il sera édité par GameMill Entertainment qui s’était chargé de Nickelodeon All-Star Brawl et Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues. On devrait bientôt être fixés, puisque d’après Amazon Japon, le jeu devrait sortir le 8 novembre 2022.