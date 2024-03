Comme on pouvait s'y attendre, l'univers d'Avatar s'est invité dans un jeu qu'on n'a même plus besoin de présenter. En voilà une belle surprise pour les joueurs.

La franchise Avatar : Le dernier maitre de l'air a fait son grand retour sur Netflix en février dernier. Bon, le succès n'est pas forcément au rendez-vous pour le live-action, mais c'est un énorme carton. Il est parvenu à se hisser numéro 1 du top 10 séries anglophones dans le monde. D'ailleurs, durant les quatre premiers jours de sa sortie, il a comptabilisé 21,2 millions de vues, ce qui est un titanesque. Vous l'aurez compris, cet univers rencontre toujours un succès monstrueux. C'est donc sans surprise qu'il s'est invité dans un jeu vidéo connu de tous, pour le plus grand bonheur des fans.

Surprise, Avatar s'invite dans Fortnite !

L'autre star du jour, c'est donc... Fornite, le célèbre battle royale. Il y a quelque temps, des rumeurs circulaient à son sujet (comme souvent). Plusieurs personnes avancaient le fait qu'un partenariat allait naître entre le jeu d'Epic Games et Avatar. Pour la plupart des joueurs, ça ne laissait aucun doute : c'était Aang qui porterait les couleurs de cette oeuvre iconique. Quoi qu'il en soit, le géant américain n'avait rien confirmé. Les leakers ont simplement déclaré que ça arriverait dans le chapitre 5 de la saison 2, aux alentours d'avril 2024. Eh bien, on peut dire qu'ils ont fait mouche.

L'éditeur a annoncé la couleur via une bande-annonce venant présenter le thème de la nouvelle saison, à savoir la mythologique grecque. Parmi les personnages jouables introduits dans le trailer, on retrouve Zeus, Artemis, Aphrodite, mais également Korra d'Avatar ! Le voile sur ce mystère a finalement été levé, et la franchise a bel et bien intégré Fortnite. C'est une de plus au compteur du battle royale qui commence à accumuler des collaborations avec toutes les licences qui existent. Une seule question demeure : à qui le tour ?

En plus, Korra n'est peut-être que le début. Il serait surprenant de ne pas voir Aang, Katara ou Sokka pointer le bout de leur nez. En tout cas, ça serait la cerise sur le gâteau. Pour le moment, on va donc pouvoir profiter de la maître de l'eau. Petite précision, mais elle fait partie du Battle Pass. On ne sait juste pas actuellement si elle sera la récompense finale de la saison, mais elle recevra peut-être un traitement similaire à celui de Peter Griffin, où il fallait avoir atteint le niveau 70 pour le débloquer.