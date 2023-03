The Witcher Remake ce n’est pas pour tout de suite et les camarades de CD Projekt ont un jeu inédit à nous présenter en attendant.

CD Projekt a de grands projets pour The Witcher. Entre une série Netflix qui continuera pour plusieurs saisons encore, sans Henry Cavill, un The Witcher 4 ardemment attendu ou encore un mystérieux The Witcher Sirius, les fans auront de quoi faire avec l'univers du sorceleur. Les jeux à venir sont nombreux et parmi eux, on note également un remake du tout premier jeu de la franchise.

The Witcher Remake, attendu à une date encore indéterminée, est actuellement développé par le studio Fool’s Theory. Une boîte polonaise créée par d'anciens de chez CD Projekt et qui, d’ailleurs, s’entend visiblement très bien avec ce dernier.

Un gros RPG avant The Witcher Remake

Mais si The Witcher Remake est sur toutes les lèvres lorsqu’on mentionne le studio Fool’s Theory, le fait est que le studio a un autre jeu sous le coude qui devrait sortir bien avant la refonte des aventures de Geralt.

Il s’agit de The Thaumaturge, un RPG en vue isométrique qui devrait nous surprendre avec une intrigue atypique. Le jeu nous envoie en effet une Varsovie alternative, sous emprise russe, au début des années 1900. Dans cet univers, les humains vivent aux côtés d’entités démoniaques et magiques, que certains élus arrivent cependant à contrôler. Nous incarnons justement l’un deux, sorte d'exorcisme / invocateur capable de prendre le contrôle de diverses créatures. Si la trame n’est pas connue, The Thaumaturge promet toutefois une longue histoire bardée de dialogues où chacun de nos choix aura des conséquences. Le studio affirme également qu’il y aura plusieurs phases d’enquêtes.

De nombreux combats sont également attendus et ici, le jeu opte pour du tour par tour tactique. En plus de pouvoir faire parler nos points, notre invocateur pourra également appeler les créatures qu’il aura capturées pour se battre. Chaque démon aura ses propres caractéristiques et ses compétences uniques.

The Thaumaturge, un jeu prometteur ?

The Thaumaturge est encore très mystérieux, mais reste prometteur. Les développeurs de chez Fool’s Theory sont pratiquement tous des vétérans, dont certains ont d’ailleurs travaillé sur la série The Witcher. De plus, le studio peut compter sur le soutien de l’éditeur 11 Bit Studios, à qui l’on doit notamment l’excellent Frostpunk, pour ne citer que lui.

Vu d’ici donc, ça sent plutôt bon, bien que l’on attendra d’en savoir plus avant de crier au génie.

The Thaumaturge est pour le moment annoncé sur PC, via GOG, Steam et Epic Game Store, mais n’a pas encore de date de sortie.