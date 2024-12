Déjà trois ans que le manga l’Attaque des Titans s’est terminé, avec une fin qui a clairement clivé. Les inconditionnels ont pu redécouvrir les instants finaux d’Eren, Mikasa et Livaï en anime, puis plus rien. L’aura de l'œuvre reste cependant intacte et la communauté est toujours prête à répondre à l’appel. Annoncé depuis maintenant deux longues années, le prochain jeu dans l’univers d’Hajime Isayama tient enfin sa date de sortie. Âmes sensibles s’abstenir, car il pourrait bien être le plus réaliste à ce jour.

On ne dirait pas comme ça, mais cela fait déjà 6 ans qu’A.O.T 2 est sorti. Depuis, à part quelques jeux mobiles au succès relatif, c’est le néant. C’était sans compter sur les développeurs UNIVRS, qui ont décidé de prendre les choses en main avec leur adaptation de l’Attaque des Titans en réalité virtuelle. Clairement orienté action, Attack on Titan VR : Unbreakable s’inscrit dans la lignée des jeux de Koei Tecmo, mais avec une dose plus immersive et la possibilité de jouer en coop. Alors que la Partie 1 (l’early access) est accessible depuis cet été, la version finale du jeu sera ainsi disponible le 17 décembre 2024 sur Meta Quest 3 et 2.

L’édition complète comprenant les deux parties de ce jeu l'Attaque des Titans sera facturée 19,99$, quand ceux qui avaient déjà rejoint le Bataillon d’Exploration pourront acheter l'ultime partie indépendamment pour 7,99$. UNIVRS annonce déjà prévoir du contenu additionnel. Un mode Survie sera ainsi de la partie après le lancement, tout comme des Défis mondiaux. Dans cet événement limité dans le temps, les soldats devront travailler de concert pour remplir des objectifs afin de débloquer une nouvelle arme. Plus de précisions sur la feuille de route post-lancement d'Attack on Titan VR : Unbreakable sont attendues ultérieurement. On vous l'accorde ce n'est pas le jeu du siècle, le titre affichant ouvertement ses ambitions portées par une équipe réduite. Les animations et les graphismes semblent d'une autre époque, mais tant que l'immersion est bien là...