Après son malencontreux report, Atomic Heart a enfin une date de sortie définitive. Nos confrères d'IGN ont pu de leur côté récupérer une vidéo de gameplay du jeu.

Atomic Heart sera disponible le 21 février 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC avec le soutien de l'éditeur français Focus Entertainment (A Plague Tale Requiem). Pour les abonnés au Xbox Game Boss, il sera inclus dans le service de Microsoft au lancement.

Découvrez un monde où la perfection côtoie le merveilleux, où humains et IA vivent en parfaite harmonie… du moins en apparence. À travers un univers de science-fiction déjanté, découvrez la vérité que cache cette utopie mensongère, en pulvérisant ses robots détraqués, ses machines géantes et même ses mutants. Adaptez votre style de combat à chacun de vos adversaires, servez-vous de votre environnement et améliorez votre équipement pour avoir l’avantage dans des combats viscéraux, spectaculaires et impitoyables. Si vous voulez faire éclater la vérité, il faudra le payer de votre sang.