À l'origine en 2020 un jeu gratuit directement intégré à la PS5 pour servir de mascotte et tutoriel pour les différentes fonctionnalités de la console dernière génération de Sony et de sa manette DualSense avec Astro's Playroom, le petit robot a depuis fait du chemin et s'est offert sa propre aventure avec Astro Bot. Et l'énorme travail de Team Asobi semble avoir été particulièrement payant. Au point que nous pourrions avoir devant nous un potentiel lauréat du titre de GGOTY 2024.

Astro Bot, la masterclass inespérée et potentiel GOTY ?

Lors de ses multiples présentations, Astro Bot présentait bien des choses prometteuses. À commencer par un jeu de plateformes convaincant, avec plein de belles idées comme les transformations, venant ajouter d'habiles clins d'œil à l'univers PlayStation, et au jeu vidéo en général, et une direction artistique sublime. Et c'est peut-être ça qui est le plus rafraîchissant avec le titre de Team Asobi : il s'agit bel et bien d'un jeu vidéo dans sa plus pure forme, sur lequel on s'amuse, sans effet FOMO (Fear of Missing Out) d'un jeu-service, ni autres éléments controversés comme les microtransactions devenus monnaie courante dans l'industrie vidéoludique.

Pour toutes ces raisons, Astro Bot a été littéralement arrosé de notes dithyrambiques (dont la nôtre). Sur 113 reviews sur Metacritic, l'exclusivité PS5 affiche une prestigieuse moyenne de 94. Même moyenne sur OpenCritic, sur une moyenne de 80 reviews. Il s'agit ainsi du deuxième jeu le mieux noté de l'année. Il n'est dépassé que par L'Ombre de l'Arbre-Monde, le DLC d'Elden Ring, largement à la hauteur du chef d'œuvre de FromSoftware. Une autre production qui se « contente » d'être un excellent jeu, ni plus ni moins.

Ainsi, Astro Bot se place comme l'une des meilleures exclusivités PS5 de l'année avec FF7 Rebirth, et pourrait tout à fait surprendre son monde en faisant partie des finalistes pour le titre de GOTY 2024. Reste toutefois à voir ce qu'en pensent les joueuses et joueurs, et attendre de connaître les nommés pour les cérémonies de fin d'année à venir pour récompenser les plus belles réussites vidéoludiques de 2024.

