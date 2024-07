Le prochain Astro Bot, qui sera une exclu colossale, a relancé l'intérêt autour d'Astro's Playroom. Un titre 100% gratuit préinstallé sur PS5 qui a servi de vitrine à la manette DualSense, tout en étant un vrai jeu de plateforme et un hommage à l'histoire de PlayStation. Et pour promouvoir le futur épisode, la Team Asobi continue de mettre à jour régulièrement le soft actuel. Un deuxième petit robot ne demande qu'à être débusqué par les joueuses et joueurs.

Une mise à jour 1.901 pour le jeu gratuit PS5 Astro Bot

En juin dernier, durant le Summer Game Fest 2024, la Team Asobi a déployé une update 1.900.000 pour Astro's Playroom. Un patch qui a ajouté des trophées, des gatchas, des nouveautés dans le Labo PlayStation comme le PSVR2 et les PSVR 2 Sense, la DuaSense Edge, la manette Access ainsi que le PlayStation Portal qui diffuse le trailer du prochain Astro Bot. Mais il y avait également un robot inédit à déverrouiller, en trouvant la solution à une énigme, sous la forme de Lady Maria de Bloodborne: The Old Hunters.

« Pour rendre tout cela encore plus divertissant, nous avons dissimulé quatre de ces robots spéciaux [ndlr : sur les plus de 150 du nouveau jeu) dans Astro’s Playroom, qui est préchargé sur toutes les consoles PS5. Retrouvez ces quatre personnages cachés dans Astro’s Playroom afin de les enrôler dans votre équipage de départ dès la sortie du nouveau jeu Astro Bot » explique Nicolas Doucet, le directeur de la Team Asobi. Alors à qui le tour ? Selene, l'héroïne du fantastique Returnal, est désormais un petit robot et voici comment l'obtenir si vous ne voulez pas chercher par vous-mêmes.

Comment débloquer l'astro robot Selene de Returnal dans Astro's Playroom ? Il faut tout d'abord avoir terminé le jeu PS5. Ensuite, voici les étapes à suivre scrupuleusement :

Aller dans « Circuit SSD », puis dans « Rafales Sidérales »

Se rendre jusqu'à l'endroit où Astro peut récupérer une mitrailleuse, mais sans la prendre pour le moment

Regarder à gauche afin de voir un vortex

Se placer devant et sauter en avant pour qu'une plateforme apparaisse afin d'accéder à la capsule dans laquelle se trouve Selene

Revenir en arrière et récupérer la mitrailleuse

Il est possible de tuer tous les ennemis violets de cette section, mais surtout pas les verts, même si ce n'est pas obligatoire

Il faut passer les ennemis, monter les marches, et faire demi-tour en longeant le haut de la zone

Une minuscule poupée d'astronaute est sur une des étroites passerelles

Il faut se placer dessus et se laisser mourir d'une attaque d'ennemis verts

La mort ne sera que le commencement puisque Astro va ressusciter, libérant ainsi le bot Selene de Returnal

On rappelle qu'il manque encore deux robots à Astro's Playroom, qui arriveront en août et en septembre prochains.