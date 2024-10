Le jeu PS5 Astro Bot a promis du contenu gratuit lors du dernier State of Play et la promesse est tenue. Et ça commence dès aujourd'hui avec deux types de nouveautés.

Astro Bot a bien été la pépite PS5 attendue de cette rentrée. Un jeu calibré pour tous les profils du joueur occasionnel, aux jeunes débutants, en passant par les plus aguerris avec certains niveaux qui ont donné quelques sueurs froides à certains. Et pour l'instant, tout se passe bien pour l'adorable mascotte aux couleurs de PlayStation avec des retours extrêmement positifs, et une apparition à plusieurs reprises le top des ventes jeux vidéo en France.

Le premier contenu gratuit Astro Bot d'octobre 2024 dispo !

La Team Asobi devrait développer sa licence à l'avenir avec un Astro Bot 2. Une suite qui ne sera envisagée qu'après des vacances bien méritées, et sous réserve d'avoir des idées pour ne pas simplement proposer un 1.5. Nicolas Doucet, directeur du jeu PS5 et du studio, veut quelque chose de « frais ». Mais avant d'envisager sérieusement un deuxième épisode, il y a encore de quoi faire avec l'exclusivité actuelle. Durant le State of Play de septembre 2024, on a appris l'arrivée de DLC gratuits pour Astro Bot cet automne.

Lors de l'annonce, les développeurs ont promis des niveaux pour le speedrun, ainsi que deux adorables robots à sauver à l'effigie d'Eve (Stellar Blade) et un défenseur de la démocratie tiré d'Helldivers 2. Maintenant, il est temps de délivrer les DLC annoncés. Dès ce jeudi 17 octobre à 15h00, vous allez pouvoir expérimenter le niveau Travaux Turbo avec Barkster, le booster bulldog. « Vous devrez éviter des grues, foncer dans des caisses et même traverser une station de lavage volante afin de secourir les membres de votre équipage » explique le PlayStation Blog.

Une fois tous les contenus gratuits disponibles, il y aura 5 niveaux inédits et 10 robots supplémentaires. Les premiers étant donc ceux de Stellar Blade et d'Helldivers 2. À quand les autres DLC d'Astro Bot ? Le déploiement se fera du 17 octobre au 14 novembre à un rythme hebdomadaire, tous les jeudis. À l'heure d'écrire ces lignes, on connait juste le nom des prochains niveaux d'Astro Bot :

Travaux Turbo (17 octobre 2024)

Glissade Glaciale (24 octobre 2024)

Promenade Propulsée (31 octobre 2024)

Gonflé à bloc ! (7 novembre 2024)

Montée du Mercure (14 novembre 2024)

Source : PlayStation Blog FR.