Cela fait maintenant dix ans qu’Assetto Corsa premier du nom poursuit sa route et fédère les amateurs de course auto. Aujourd’hui encore, il est considéré comme l’une des références en matière de simracing, lui qui n’a eu de cesse de s’améliorer avec le soutien d’une communauté de moddeurs investie comme jamais. Alors quand 505 Games annonce Assetto Corsa EVO, un vrai nouveau jeu, l’attente est palpable. C’était sans compter sur le silence radio du studio, qui s’est enfin décidé à enclencher la première et à accélérer la communication. À l’approche des fêtes de fin d’année, ce nouvel épisode nous en dit un peu plus sur son monde ouvert. Parce que oui, ça est c'est confirmé.

Un grand monde ouvert pour Assetto Corsa EVO

Il était temps. Kunos Simulazioni confirme enfin qu’Assetto Corsa EVO aura un monde ouvert et ça a l’air d’être quelque chose. Dans une nouvelle vidéo, le studio explique ainsi que cette nouvelle carte se basera sur des routes du monde réel, aux alentours du célèbre circuit de Nurburgring en Allemagne. Les développeurs se sont même donné la peine de scanner l’ensemble de la région afin de la recréer le plus fidèlement possible dans Assetto Corsa EVO, tout en développant une nouvelle technologie de terrain pour recréer l’ensemble des paysages. Et on parle de quelque 1600 km² (environ 40x40km), ce qui laisse entrevoir une map assez colossale. À titre de comparaison, la carte de Forza Horizon 5 a une échelle d’environ 11x10km. Ça vous donne un ordre d’idée de l'ambition du jeu.

Un monde ouvert qui s’étendra donc au fur et à mesure avec de nouvelles zones. En revanche, seule une portion de la carte sera disponible lors du lancement en accès anticipé d’Assetto Corsa EVO le 16 janvier 2025 sur PC. Elle s’étendra ensuite un peu plus à l’été 2025 pour atteindre les fameux 1600km². Un terrain de jeu immense qui se voudra le plus organique possible. Chaque petite boutique, restaurant, entreprise locale ou préparateur seront retranscrits dans le jeu et offriront leurs produits. On suppose que cela ne concernera cependant que la partie liée à vos bolides, notamment pour les améliorer.