Malgré les hauts et les bas, la série de jeux Assassin's Creed s'est imposée dans le paysage vidéoludique dès 2007. Depuis, Ubisoft a modifié la formule pour quelque chose d'encore plus ouvert, de plus généreux (trop pour certains), avec une petite touche RPG qui n'existait pas à l'origine. Et les fans d'AC se divisent en deux catégories : ceux qui aiment cette nouvelle approche, et ceux qui préfèrent l'ancienne. Pour ces derniers, l'éditeur a une surprise.

Un jeu Assassin's Creed gratuit pour quelques jours

Pour une fois, ce n'est pas Steam ou l'Epic Games Store qui proposent de jouer gratuitement à un jeu, mais Ubisoft. Et cerise sur le gâteau, on ne parle pas d'un simple essai le temps d'un week-end. Non, là, l'éditeur vous offre Assassin's Creed Syndicate. Malheureusement, certains joueurs seront lésés dans l'histoire puisque cela concerne la version PC du jeu.

« Ubisoft a le plaisir de vous offrir Assassin’s Creed Syndicate. Vous pourrez télécharger votre jeu gratuit du 27 novembre à 14:00 au 6 décembre à 14:00 (heure locale) et y jouer quand vous voudrez ! » annonce la société. Pour le récupérer, il suffit donc d'avoir un PC, un compte Ubisoft Connect et de vous rendre sur la page dédiée afin de réclamer ce cadeau. On évitera de dire « beau » car Assassin's Creed Syndicate est encore aujourd'hui l'un des épisodes les plus décriés. Une aventure plus linéaire que les derniers gros jeux qui se passe en 1868, à Londres, en pleine Révolution Industrielle. On incarne Jacob Frye et Evie Fry, un duo de jumeaux, qui devront notamment apprendre à gérer leur gang au cours de leur périple londonien.

Si vous avez une envie soudaine de (re)faire Assassin's Creed Syndicate, mais que vous n'avez qu'une console, il existe deux solutions. Il est « gratuit » via le PS Plus sur PS5 et PS4, tandis que les utilisateurs Xbox Series X|S et One peuvent passer par l'abonnement Ubisoft Connect+.

Crédits : Ubisoft.

AC Mirage offre aussi du contenu et des nouveautés

Après avoir récupéré Syndicate, pourquoi pas retourner sur Assassin's Creed Mirage ? Même s'il a déçu, les équipes travaillent encore dessus. En ce moment, le jeu permet d'obtenir gratuitement une tenue exclusive, mais aussi une quête secondaire « Les quarante voleurs ». Une mission réservée à la base pour les précommandes. Elle est bien gratuite ou presque étant donné qu'il faut se délester de 60 points Units Ubisoft pour l'ajouter à AC Mirage. Des points qui se débloquent en réalisant des défis et en jouant. « Plus vous jouez, plus vous gagnez d'XP et plus vous améliorez votre niveau de manière illimitée », ce qui permet d'avoir accès à des récompenses de ce type.

En décembre, une mise à jour Assassin's Creed Mirage ajoutera également le New Game Plus ainsi que la Permadeath. Le premier mode vous laisse relancer une partie en gardant vos équipements et compétences débloqués, tandis que le second vous interdira de mourir. Certes, vous pouvez échouer, mais ce sera alors synonyme de retour à la case départ et de reprise depuis le début du jeu.