Assassin's Creed Shadows a été reporté au 14 février 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Une décision salutaire car selon les informations Tom Henderson, le jeu n'était pas en état de sortir. L'équipe de développement a donc pu éviter le pire et va pouvoir s'assurer de peaufiner voire retravailler le plus de choses possibles avant le lancement. Selon l'insider, les joueuses et joueurs pourraient également avoir une bonne surprise au final puisqu'un mode coopératif serait en cours d'élaboration. Étant donné que ce ne serait pas un ajout de dernière minute, ça pourrait peut-être arriver rapidement.

Une polémique de plus pour Assassin's Creed Shadows

En plus du report d'Assassin's Creed Shadows à l'année prochaine, Ubisoft a dû éteindre une grosse polémique monté en épingle par certains autour de Yasuke. En effet, l'éditeur s'est attiré les foudres de certains pour avoir mis un samouraï noir comme l'un des deux personnages jouables de l'aventure. « C'est une insulte à la culture et à l'histoire japonaises, qui peut également avoir un lien avec le racisme asiatique » a déclaré un internaute à l'origine d'une pétition pour faire annuler le jeu. Peu après, l'éditeur a publié une déclaration pour mettre les choses au clair.

Lors de la dernière Japan Expo de Paris, Ubisoft a proposé une « expérience immersive » Assassin's Creed Shadows avec un masque de Yasuke du fabricant de Pure Arts et un katana. Malheureusement une grosse erreur a été commise avec cette lame qui était en vérité le sabre de Zoro dans One Piece.

Depuis quelques jours, Assassin's Creed Shadows est au cœur d'une troisième polémique, mais pour le coup, ce n'est même pas la faute d'Ubisoft. Le fabricant Pure Arts a révélé une figurine Qlectors de Yasuke et de Naoe avec un torii qui marque la frontière entre le monde esprits et celui des hommes. Et c'est ce portail qui a posé problème puisqu'il s'appuie sur le Sannō-jinja, situé à environ 900 mètres au sud-est de l'hypocentre de la bombe atomique de Nagasaki qui a coûté la vie de 60 000 à 80 000 personnes.

Les excuses de Pure Arts

Suite à cela, Pure Arts s'est excusé et a annoncé revoir le design de cette figurine Assassin's Creed Shadows. « Nous avons publié un design indélicat. Nous apprécions les préoccupations exprimées, nous en avons tiré les leçons et nous nous excusons pour le préjudice causé. Après avoir passé en revue les commentaires, nous sommes immédiatement retournés dans notre atelier pour retravailler le design de la figurine Qlectors Assassin's Creed Shadows Yasuke & Naoe » a déclaré le fabricant sur X.

Source : Pure Arts.