Alors qu'Assassin's Creed Shadows a encore fait l'objet d'un report au 20 mars 2025, lui et Mirage devraient toucher dans le courant de l'année un plus large public qu'initialement escompté. Cela avait fait l'objet de prédictions de la part du généralement très bien informé NateTheHate, depuis confirmées par une source anonyme au sein d'Ubisoft.

Nouveau switch de plot pour Assassin's Creed Shadows et Mirage

Dans un récent podcast riche en informations particulièrement intéressantes, NateTheHate s'était fendu de prédictions particulièrement plausibles autour notamment de la Nintendo Switch 2. Ce tant au niveau de sa fenêtre de sortie que sur les jeux qui accompagneront son lancement. Parmi les éléments qui nous intéressent ici, la mention d'un portage d'Assassin's Creed Shadows et Mirage, les deux derniers jeux de la franchise phare d'Ubisoft en date, sur la prochaine console de Big N.

Depuis, une source anonyme d'Ubisoft a confirmé la chose auprès de BFM TV et de notre confrère Sylvain Trinel. Celle-ci précise que le géant français va « profiter de la puissance technique de la console » pour proposer des portages d'Assassin's Creed Shadows et Mirage « aussi ambitieux » que leurs versions PC, PS5 et Xbox Series. À noter cependant que ces portages ne sont pas assurés par les studios à l'origine de leur développement (respectivement Québec et Bordeaux). Pour l'heure, aucune date de sortie n'est par ailleurs encore à signaler.

Tout au plus savons-nous qu'Assassin's Creed Shadows devrait arriver sur Nintendo Switch 2 dans le courant de la fin d'année. Ce « afin d'assurer un degré de finition maximal sur cette plateforme ». Assassin's Creed Mirage pourrait en revanche arriver plus tôt, et potentiellement accompagner le lancement de la console extrêmement attendue. Malgré cette confirmation indirecte d'Ubisoft, il faudra attendre une annonce plus officielle de la part du géant français pour en avoir le cœur net. Ces portages de Shadows et Mirage sur Switch 2 sauront-ils convaincre la communauté du constructeur japonais ? Surtout compte tenu d'un lancement potentiellement compromis le 20 mars pour Assassin's Creed Shadows, eût égard aux très nombreuses polémiques à son égard ? L'avenir nous le dira.

© Ubisoft

Source : BFM TV