Une nouvelle ère va bientôt s'ouvrir pour l'une des saga-phares d'Ubisoft. Prévu pour le 14 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, Assassin's Creed Shadows nous transportera dans le Japon du XVIe siècle pour une aventure inédite. Portée par deux protagonistes, Naoe et Yasuke, celle-ci s'accompagnera également d'une méta-histoire qui intrigue déjà les joueuses et les joueurs. Les équipes ont donc pris le temps de répondre aux questions de la communauté sur Reddit, donnant de nouveaux indices sur ce que le jeu nous réserve.

Assassin's Creed Shadows franchit un nouveau cap

Ça fait partie des dernières confirmations autour d'Assassin's Creed Shadows : le jeu redonnera du poids à l'histoire moderne. Cette part de la franchise a été progressivement délaissé, et ce bien que les joueuses et joueurs aient témoigné leur intérêt pour la trajectoire de Desmond Miles à l'époque de la première trilogie. Mais les fans attendent encore des précisions.

Desmond Miles, le héros moderne des premiers Assassin's Creed. © Ubisoft

Ubisoft n'a donc pas hésité à répondre à sa communauté pendant une session de “Ask Me Anything” sur Reddit. C'est Jonathan, un développeur, qui a pris le temps d'apporter des éclaircissements. Il explique ainsi qu'Assassin's Creed Shadows va prendre des distances avec les éléments de méta-histoire mis en place dans Valhalla et Mirage, notamment autour de Layla mais aussi des éléments concernant Loki.

Shadows jettera les bases d'un nouveau chapitre de la narration moderne différent de ce que nous avons fait par le passé. Mais il sera est lié à notre histoire moderne et qui se développera au fil du temps dans l'Animus Hub et les titres suivants. Jonathan d'Ubisoft, sur Reddit

Assassin's Creed Shadows devrait avoir une incidence plus grande encore sur la franchise. De fait, en réponse à un autre redditor, Jonathan précise que le lore précédemment construit dans le jeu mobile Assassin's Creed Memories et le manga Assassin's Creed: Blade of Shao Jun a dû être retravaillé. Cette initiative vise à apporter plus de cohérence avec le prochain jeu.

En somme, Ubisoft semble plancher sur des plans à long terme ici. Tout ce qui concerne l'histoire moderne va se développer jusque dans l'Animus Hub, présageant un véritable cycle. Enfin, le studio ne délaisse l'aspect transmédia de sa franchise. Cela implique de revoir quelques détails que Jonathan ne souhaite pas dévoiler pour ne pas spoiler l'histoire. Néanmoins, les fans les plus accrocs devraient donc retrouver des éléments d'autres itérations dans Assassin's Creed Shadows. Voilà qui devrait en ravir certains !