Depuis son annonce officielle, le très attendu Assassin's Creed Shadows venant enfin installer la célèbre franchise d'Ubisoft au Japon féodal en a refroidi plus d'un. La faute notamment au choix de ses deux protagonistes principaux, ou encore à de visiblement grossières erreurs s'agissant de représenter le Pays du Soleil Levant au 16ème siècle. Enfin, les derniers trailers laissent suggérer un jeu nécessitant encore beaucoup de peaufinage, synonyme d'un report lourd de sens du 15 novembre 2024 au 14 février 2025. Le titre va donc manquer les fêtes de fin d'année, et surtout sortir durant un mois extrêmement chargé en grosses sorties. Marc-Alexis Coté, patron d'Assassin's Creed, s'est confié à l'occasion d'un récent événement BAFTA auprès d'Eurogamer quant à cette bien délicate situation.

Le patron d'Assassin's Creed Shadows revient sur cette période d'instabilité historique

À bien des égards, Assassin's Creed Shadows revêt une importance capitale pour Ubisoft. Le géant français se porte plutôt mal, en partie suite au malheureux bide galactique de Star Wars Outlaws, sur lequel il fondait pourtant beaucoup d'espoir. Du succès du prochain jeu de sa franchise phare au Japon féodal dépend beaucoup de choses. De nombreux signes sont toutefois dans le rouge à son sujet, ce qui n'augure hélas rien de bon. Le patron de la franchise a eu le temps de se poser dans une interview à propos de tout cela.

« Les joueurs demandent légitimement l'excellence. Ubisoft fait en ce sens face à de vives critiques depuis des années à cause d'une inconsistance au niveau de la qualité de ses jeux. On attend de nous plus de peaufinage, d'innovation, et un engagement plus profond sur nos productions, et la communauté n'hésite pas à nous dire quand on les déçoit. Il nous faut faire mieux et être meilleurs. Pour moi, Assassin's Creed Shadows représente notre chance de changer ça. Pas seulement pour la franchise, mais pour Ubisoft dans son ensemble ».

S'agissant du sujet brûlant de la diversité et de l'inclusivité qui a provoqué une importante levée de boucliers s'agissant des choix opérés dans Assassin's Creed Shadows, son patron avait ceci à dire : « La franchise a toujours eu pour objectif d'explorer tout le spectre de l'histoire humaine, qui est par définition diverse. Nous avons toujours eu des personnages d'ethnies et de convictions différentes. Naoe et Yasuke sont un nouvel exemple en la matière. D'un côté avec un natif africain ayant vraiment vécu au Japon, et de l'autre une femme qui a dû prendre les armes pour se défendre dans un conflit à grande échelle en défiant les attentes sociétales à son égard. Si notre communauté nous aide à grandir et à créer de meilleurs jeux, il faut aussi savoir de notre côté faire la différence entre retour pertinent et attaques fondées sur l'intolérance ».

Le jeu de la dernière chance pour Ubisoft, malgré les controverses ?

Il poursuit l'interview avec un discours plein d'espoir pour Assassin's Creed Shadows. « Ce jeu a le potentiel d'être parmi les meilleurs de la série, dans une période historique très demandée. Nous savons toutefois qu'être "parmi les meilleurs" ne suffit pas dans le marché d'aujourd'hui. D'où la raison de son report, car nous n'avons qu'un essai pour le lancer. Il faut qu'il réussisse et dépasse toutes les attentes. Assassin's Creed Shadows est notre jeu le plus ambitieux et complexe à ce jour. Nous devons le sortir dans sa version la plus peaufinée possible, pour montrer le talent et la dévotion d'Ubisoft à vouloir de nouveau mettre la barre haut en terme de qualité, pour la franchise et le studio ».

Espérons pour le patron de la franchise, et Ubisoft dans son ensemble, que tel sera le cas. La tâche s'annonce cependant titanesque, tant l'opinion du public autour d'Assassin's Creed Shadows est... pour le moins assassine. Le titre devrait en tout cas relancer l'intérêt autour de la dualité entre passé et présent, après une longue période d'errance sur ce point. Comme nous n'avons rien vu à ce sujet, il faudra constater de cela sur pièce à partir du 14 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Un mois pour rappel excessivement chargé, comptant notamment un certain Monster Hunter Wilds, mais aussi Avowed ou encore Kingdom Come Deliverance 2. La concurrence s'annonce définitivement rude.

Source : Eurogamer