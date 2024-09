Assassin's Creed Shadows va t-il permettre aux déçus de AC Mirage de renouer avec la saga ? Réponse le 12 novembre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Pour l'instant, certains sont partagés sur le rendu du parkour ou la différence entre les deux personnages jouables, mais les derniers extraits de gameplay officiels étaient tout de même prometteurs. À quelques semaines du lancement, Ubisoft pourrait bien faire changer d'avis les indécis puisqu'un élément de gameplay adoré confirme son retour.

Une grosse fonctionnalité revient dans Assassin's Creed Shadows

Dans Assassin's Creed Shadows, vous allez encore pouvoir incarner deux personnages. Le légendaire samouraï Yasuke, qui a fait l'objet d'une vive et triste polémique, et Naoe, une assassin shinobi. Chacun d'eux aura des spécificités propres. Par exemple, l'agilité de Naoe lui permettra de se déplacer à peu près partout et d'être très à l'aise au niveau du parkour, à l'inverse de Yasuke. Les différences entre les deux héros ne s'arrêteront pas là, mais il a été confirmé par Ubisoft qu'ils pourraient se lier tous les deux d'amitié avec les PNJ rencontrés au fil de l'aventure.

Dans un billet de blog tout chaud, Ubisoft annonce aussi le retour d'une fonctionnalité adorée dans Assassin's Creed Shadows, qui avait pourtant disparu depuis 2015. Vous allez pouvoir commettre à nouveau un double assassinat avec Naoe grâce à une capacité qui lui est dédiée. Désolé Yakuke donc, mais c'est logique dans la mesure où ce dernier a un style de combat qui repose beaucoup moins sur la furtivité. « Selon ses armes, elle [Naoe] peut tuer ses ennemis de façon unique et réaliser des doubles assassinats avec sa lame cachée et son tanto ».

Cette confirmation de l'implémentation du double assassinat dans Assassin's Creed Shadows devrait faire extrêmement plaisir à celles et ceux qui suivent la série depuis les débuts. En effet, cette mécanique a été introduite dès Assassin's Creed 2 et reprise d'épisode en épisode jusqu'à Assassin's Creed Syndicate. En plus d'être capable d'éliminer deux adversaires à la fois, Naoe peut se cacher sous l'eau en respirant à travers une pousse de bambou, être indétectable grâce à la pluie et au brouillard, se servir de la vision d'aigle pour visualiser les ennemis à travers les murs ou encore les neutraliser en enfonçant son katana dans un Shoji.

Source : Ubisoft.