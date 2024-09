Thierry Dansereau, directeur artistique d'Assassin's Creed Shadows, s'est fendu de quelques confessions à son égard auprès du magazine Play, et plus précisément dans son numéro 45. Pour son premier voyage au Japon féodal, la franchise phare d'Ubisoft a dû faire des choix qui pourront autant rassurer que décevoir, selon la sensibilité de chacun.

Voyage organisé et ciblé du Japon féodal d'Assassin's Creed Shadows

Depuis Origins, les jeux de la franchise d'Ubisoft n'ont fait que croître en taille, avec des mondes ouverts pratiquement à l'échelle d'un pays : la Grèce dans Odyssey, puis la Norvège et le Royaume-Uni pour Valhalla. Pour beaucoup, de telles immensités ont provoqué une overdose. Mirage a donc sérieusement revu à la baisse la taille de sa carte, se concentrant sur Bagdad. Avec Assassin's Creed Shadows, Ubisoft entend trouver un juste milieu entre les derniers jeux de la licence.

Si Assassin's Creed Shadows va bien proposer un monde ouvert à explorer librement, il ne nous permettra cependant pas d'explorer le Japon du 16ème siècle dans son entièreté. Son terrain de jeu va plutôt se concentrer sur la région d'Honshu. « C'est là-bas que tous les événements liés à Oda Nobunaga se sont déroulés. Attendez-vous donc à un monde ouvert de la taille de celui d'Origins ».

C'est une nouvelle rassurante pour certains, mais aussi probablement une déception pour d'autres qui rêvaient peut-être de pouvoir explorer le Japon de long en large. Espérons en tout cas que le terrain de jeu d'Assassin's Creed Shadows ne souffrira pas trop du syndrome « monde ouvert à la Ubisoft », grâce à une taille plus mesurée.

Quand bien même certains choix opérés par Ubisoft dans Assassin's Creed Shadows ont fait polémique, Thierry Dansereau a également réaffirmé la volonté des équipes de respecter la culture japonaise et proposer une représentation fidèle de la région d'Honshu. Pour cela, le jeu serait le fruit d'une étroite collaboration avec des studios basés à Osaka et Tokyo, qui ont officié en tant que consultant pour le titre. Nous pourrons mieux nous en rendre compte à sa sortie prévue le 15 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : Magazine PLAY