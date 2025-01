Comme vous le savez, Assassin's Creed Shadows sera en retard après son nouveau report et ne sera disponible qu'à partir du 20 mars 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Ce décalage a été justifié par Ubisoft par la volonté des équipes d'incorporer les retours des joueuses et joueurs afin de « s’assurer que le jeu est encore plus ambitieux et l’expérience engageante lors de sa sortie ». Comparé à il y a quelques mois, le titre a déjà opéré un changement qui divise beaucoup sur le personnage principal qui n'est plus véritablement un samouraï.

Assassin's Creed Shadows veut une exploration plus naturelle

Ubisoft joue gros avec Assassin's Creed Shadows à la fois pour l'avenir de la franchise et de la société qui est dans une période difficile. Même si le dernier jeu AC Mirage avait des arguments pour lui, toutes les promesses entrevues n'ont pas été tenues. Il faut donc que le prochain épisode soit à la hauteur et pour répondre aux attentes des fans, des changements importants sur l'exploration ont été réalisés et c'est tant mieux. « Nous avons apporté des changements et des ajouts majeurs pour favoriser un sentiment de découverte unique lorsque vous parcourez le monde » a déclaré Charles Benoit, game director sur Assassin's Creed Shadows.

« Nous ne voulions pas trop tenir la main du joueur avec des icônes et des marqueurs, en créant un monde ouvert où l'information était essentielle et devenait une forme de récompense. Cela avait du sens dans le contexte de l'incarnation d'un shinobi où l'on se bat pour obtenir des informations. Dans Assassin's Creed Shadows, l'information est quelque chose que vous devez chercher et gagner, que ce soit par le biais de vos espions, des rencontres avec les PNJ ou de vos propres yeux. En un mot, nous voulons que les joueurs découvrent tous nos secrets à leur manière, en enquêtant, en utilisant leur réseau d'espions ou en observant le monde » a t-il ajouté.

Moins d'indications lors de la synchronisation

Assassin's Creed Shadows devrait donc s'inspirer davantage des dernières productions Ubisoft, notamment d'Avatar Frontiers of Pandora ou Star Wars Outlaws. Dans un post publié par l'éditeur, Charles Benoit a également expliqué le fonctionnement de la carte. Et là encore, il va y avoir du changement puisque la synchronisation ne dévoile maintenant plus que des points d'intérêt proches.

« Vous commencerez le jeu avec une carte qui ne révèle que les noms des régions et des dessins qui laissent entrevoir la nature potentielle des lieux clés. En vous déplaçant dans le monde, vous découvrirez progressivement un rayon important autour de votre personnage, dévoilant de plus en plus de détails au fur et à mesure de votre progression. Chaque nouvelle région, sous-région et point de repère local que vous rencontrerez approfondira la clarté et la richesse de votre carte. En un mot, plus vous explorerez, plus la carte vous fournira d'informations » a révélé le game director d'Assassin's Creed Shadows.

