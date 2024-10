Ubisoft a semble t-il une feuille de route bien précise pour sa saga phare, et cela inclut la sortie de plusieurs remakes d'épisodes de la franchise. « Les joueurs peuvent se réjouir de l'arrivée de certains remakes, qui permettront de revisiter certains des jeux que nous avons créés par le passé et de les moderniser. Certains d'entre eux possèdent des mondes encore extrêmement riches » a déclaré le PDG Yves Guillemot en juin dernier. Parmi eux, il y a notamment Assassin's Creed Black Flag Remake. Ubisoft aurait également pris une décision controversée pour sa licence.

Bientôt une overdose de jeux Assassin's Creed ?

L'éditeur français traverse une mauvaise période avec une chute vertigineuse en bourse, un Star Wars Outlaws qui ne se vend pas malgré le prestige du nom, et des salariés mécontents de la situation actuelle de l'entreprise qui ont appelé à faire grève à la mi-octobre. Des projets semblent dans une impasse, comme Beyond Good & Evil 2, quand d'autres sont annulés à l'image de Splinter Cell VR et Ghost Recon Frontline ou The Division Heartland. Comment renouer avec le succès ? Peut-être avec la saga Assassin's Creed qui va jouer un rôle majeur dans les prochaines années, bien plus qu'avant.

Lors de sa déclaration, Yves Guillemot a rappelé que plusieurs jeux AC étaient en développement. « Il y aura une grande variété d'expériences. L'objectif est que des jeux Assassin's Creed sortent de façon régulière, mais aussi que l'expérience offerte ne soit pas identique chaque année ». Qu'entend t-il par « de façon régulière » ? On a visiblement un début de réponse grâce à Tom Henderson d'Insider Gaming. Dans le podcast The Xbox Two, avec Jez Corden de Windows Central, l'insider a suggéré qu'Ubisoft pourrait sortir des épisodes tous les six mois.

« Ils ont Assassin's Creed Shadows, ils ont aussi Assassin's Creed Invictus l'année prochaine, AC Hexe et Black Flag Remake. Je crois qu'ils prévoient de sortir un nouvel Assassin's Creed tous les six mois environ pendant les dix prochaines années ». Étant donné que Shadows est prévu pour le 14 février 2025, et qu'Invictus devrait suivre un peu plus tard, ce serait fort plausible. Mais cette décision, si elle se confirme, risque de beaucoup diviser parmi les joueuses et joueurs qui recherchent surtout la qualité avant la quantité. Dès lors, inonder le marché de jeux Assassin's Creed à un rythme trop soutenu pourrait provoquer une overdose et nuire à la licence emblématique d'Ubisoft. Et un tel choix pourrait aussi accentuer la pression sur les équipes de développement pour maintenir cette cadence.

Source : Tom Henderson via The Xbox Two Podcast.