L'éditeur va réaliser le fantasme de certains joueurs avec Assassin's Creed Red mais sera-t-il à la hauteur ?

Assassin's Creed Red, un début de teasing ?

Un récent post sur le compte Twitter d'Assassin's Creed interroge. Dans ce dernier, Ubisoft met en avant un pack DLC pour Assassin's Creed Valhalla et pas n'importe lequel. Il s'agit du Yurei Bushido Pack qui offre des armures et armes de samouraïs. La légende précise « Importée par un commerçant du marché noir, cette collection d'artefacts appartenait autrefois à un guerrier oriental réputé ».

Ce qui intrigue, c'est que ce n'est pas dans les habitudes de l'éditeur de se focaliser autant sur un contenu aussi « maigre ». Pour certains, ce serait un indice sur Assassin's Creed Red, le premier jeu de la franchise au Japon.

Cet épisode étant encore très secret, chaque communication d'Ubi va être scrutée de près. Pour le moment, on sait donc qu'AC Red se déroulera au Japon Féodal et que les joueurs auront encore normalement le choix du genre. Un ou une shinobi. Le titre déjà attendu copiera aussi Ghost of Tsushima sur un point essentiel, la fidélité. Afin de s'assurer de représenter cette culture avec respect, Ubisoft ferait appel à des consultants japonais dans le but de « protéger l’intérêt de l’authenticité et la sensibilité culturelle ».

Assassin's Creed Red n'a pas de fenêtre de sortie mais il ne devrait pas arriver avant 2024 selon les rumeurs. Une estimation qui ne prend peut-être pas en compte la tourmente dans laquelle le soft se trouve déjà, et qui pourrait ralentir le développement.